En raison de la crise sanitaire du Covid-19, l'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 30 juin 2021 à 17h, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président du Conseil d'administration, hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant droit d'y participer, en application des dispositions de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et prorogée par le décret n°2021-255 du 9 mars 2021 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé. Aucune carte d'admission n'a été délivrée. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Le résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires est présenté ci-après (conformément au décret n°2010-684 du 23 juin 2010).

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 14 928 735

Nombre d'actions ayant droit de vote : 14 928 735

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 55

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 5 463 925

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nb d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nb de

voix en % Nb de voix en % Nb de voix 1 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 893 99,93% 4 032 0,07% Adoptée 0 2 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 462 203 99,97% 1 722 0,03% Adoptée 0 3 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 103 99,91% 4 822 0,09% Adoptée 0 4 AGO 5 463 786 5 463 786 36,6% 5 458 964 99,91% 4 822 0,09% Adoptée 139 5 AGO 5 463 786 5 463 786 36,6% 5 458 964 99,91% 4 822 0,09% Adoptée 139 6 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 461 094 99,95% 2 831 0,05% Adoptée 0 7 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 192 99,91% 4 733 0,09% Adoptée 0 8 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 306 713 5,61% 5 157 212 94,39% Rejetée 0 9 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 462 203 99,97% 1 722 0,03% Adoptée 0 10 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 306 713 5,61% 5 157 212 94,39% Rejetée 0 11 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 462 203 99,97% 1 722 0,03% Adoptée 0

N° de la résolution Type Total des voix exprimées Nb d'actions représenté par les voix exprimées Proportion du capital représentée par les voix exprimées Pour Contre Résultat du vote Abstention Nb de voix en % Nb de voix en % Nb de voix 12 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 456 505 99,86% 7 420 0,14% Adoptée 0 13 AGO 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 463 925 100 % 0 0,00% Adoptée 0 14 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 462 203 99,97% 1 722 0,03% Adoptée 0 15 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 462 203 99,97% 1 722 0,03% Adoptée 0 16 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 192 99,91% 4 733 0,09% Adoptée 0 17 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 192 99,91% 4 733 0,09% Adoptée 0 18 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 459 893 99,93% 4 032 0,07% Adoptée 0 19 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 463 925 100 % 0 0,00% Adoptée 0 20 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 455 216 99,84% 8 709 0,16% Adoptée 0 21 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 463 085 99,98% 840 0,02% Adoptée 0 22 AGE 5 463 925 5 463 925 36,6% 5 461 615 99,96% 2 310 0,04% Adoptée 0

Prochaines publications

29 juillet 2021 après bourse : publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021

15 octobre 2021 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2021

A propos de Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED.

Contact Lucibel Relations actionnaires

