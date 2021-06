24/06/2021 - 08:00

LA BEAUTÉ PAR LA LUMIÈRE :

LANCEMENT DU NOUVEAU MASQUE DE BEAUTÉ OVE,

PAR LUCIBEL·LE PARIS ET OLIVIER LAPIDUS

Lucibel·le Paris, la filiale du groupe Lucibel pionnière sur la photobiomodulation par lumière LED, place une nouvelle fois les bienfaits de la lumière au cœur d'un concept innovant avec OVE, un nouveau masque de beauté qui utilise la technologie LED.

Fruit d'une collaboration inédite avec le designer Olivier Lapidus, OVE permet de sublimer le capital beauté selon le principe de la photobiomodulation LED, technologie innovante à l'efficacité prouvée.

Lucibel·le Paris, les innovations par la LED au service de la beauté et du bien-être

Lucibel·le Paris, filiale du groupe Lucibel est la 1ère entreprise à avoir conçu, fabriqué en France et commercialisé, dès fin 2014, un « home device », au format d'un smartphone, permettant de réaliser à domicile des séances pour traiter rides et vergetures selon le principe de la photobiomodulation.

Lucibel·le Paris propose également une gamme de produits cosmétiques « Synergie LED » pour en optimiser les effets.

La photobiomodulation par la lumière LED est une technique esthétique non invasive, indolore et très performante. Elle utilise la lumière LED de couleur rouge, d'une longueur d'onde de 630 nm, afin de stimuler les cellules du corps humain. Cette technologie a fait l'objet de nombreuses études cliniques dont certaines réalisées par Lucibel·le Paris début 2021. Ces études attestent l'efficacité des solutions mises sur le marché par Lucibel·le Paris et démontrent un effet optimisé lors d'une utilisation combinée avec la gamme de crèmes et sérums.

OVE, alliance de l'expertise Lucibel·le et du design

Avec le projet OVE, le groupe Lucibel a souhaité aller encore plus loin en proposant un masque de beauté intégrant les dernières innovations techniques de Lucibel·le Paris et un design contemporain signé Olivier Lapidus.

OVE répond à une stratégie ambitieuse : proposer une expérience encore plus simple et plus performante pour des effets visibles et durables sur la peau.

Avec des intensités lumineuses spécifiques et adaptées aux différentes zones du visage, le masque OVE permet de cibler de manière précise les zones à traiter, renforçant ainsi son efficacité. Grâce à un design épuré et une ergonomie optimum, le masque OVE devient l'accessoire indispensable au service de la beauté, en seulement 2 séances de 12 minutes par semaine.

A propos de sa coopération avec Lucibel, Olivier Lapidus a déclaré : « Lorsque Frédéric Granotier m'a contacté, la collaboration s'est imposée comme une évidence. Je me suis immergé dans la technologie, avec l'idée d'incarner celle-ci dans de nouvelles idées de produits. Je suis ravi que le masque OVE voit le jour, avec les caractéristiques de design qui m'animent : l'esprit contemporain, les courbes pures et un design inclusif, pour tous ».

« Né de cette magnifique coopération avec Olivier Lapidus, designer de génie, le masque OVE est conçu et fabriqué à Barentin (Seine-Maritime) par les équipes de Lucibel. Fier de ses origines françaises, il mise sur son élégance et sur ses performances inégalées pour conquérir le monde » a déclaré Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel à l'occasion du lancement officiel du masque OVE.

À propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008 par Frédéric Granotier, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibel·le, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED. Lucibel est cotée sur Euronext Growth.

Plus d'informations sur www.lucibel.io et sur www.lucibelleparis.com

Olivier Lapidus :

Dès les années 90, Olivier Lapidus mariait l'artisanat à l'innovation et déposait un certain nombre de brevets lors de défilés fashion-tech. Il a notamment imaginé des textiles lumineux réalisés par le tisseur lyonnais Cédric Brochier pour la première « robe lumineuse » en 1999.

