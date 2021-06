21/06/2021 - 18:15

Frédéric GRANOTIER, Président-fondateur du groupe Lucibel,

s'engage pour le développement économique du territoire Seine-Eure

en devenant Président de Rouen Normandy Invest.

Pour Frédéric Granotier, de la relocalisation industrielle de sa propre entreprise à l'engagement au service du développement économique du territoire, il n'y a qu'un pas, franchi mercredi dernier 16 juin en devenant le nouveau Président de Rouen Normandy Invest, élu à l'unanimité par son Conseil d'Administration.

Rouen Normandy Invest est une agence de développement économique et d'attractivité qui propose un accompagnement, des conseils et son expertise à toute entreprise souhaitant s'implanter à Rouen ou dans sa région. Parallèlement, elle coordonne les actions de promotion économique du territoire.

À l'occasion de son élection, Frédéric Granotier affiche son enthousiasme : «J'aime ce territoire entre Seine et Eure, sur lequel j'ai relocalisé le site industriel de Lucibel. Je suis convaincu que ce territoire offre de réelles opportunités d'implantation et de développement d'activités tant il dispose d'atouts parfois insuffisamment connus. En tant que Président de Rouen Normandy Invest, je suis heureux d'en être un nouvel ambassadeur».

Ajoutant ces nouvelles fonctions à ses déjà multiples responsabilités entrepreneuriales, le patron de Lucibel pourra, dans son nouveau costume de Président de RNI, compter d'abord sur l'élan des équipes en place, dont les méthodes et les savoir-faire ont déjà contribué à faire de Rouen Seine-Eure une puissance économique régionale multi filières majeure en Europe.

Pour faire face aux enjeux d'attractivité qui attendent le nouveau Président, celui-ci comptera aussi naturellement sur son expérience entrepreneuriale très variée et toujours fortement orientée vers le développement, la promotion des innovations et l'international.

De formation Ecole Supérieure de Commerce et diplômé d'expertise comptable, Frédéric Granotier a débuté sa carrière dans des activités d'audit et de conseil au sein du cabinet E&Y, en France et aux Etats Unis (1991-2000), puis a rejoint Selftrade, premier courtier en ligne français comme Directeur financier avant d'en assurer la Direction Générale (2000-2001).

En janvier 2002, il co-fonde Poweo, 1er opérateur d'électricité et de gaz indépendant en France, et co-dirige l'entreprise jusqu'en septembre 2009. Il fonde ensuite Lucibel et décide en 2014 de fermer son usine située en Chine pour relocaliser la fabrication de Lucibel à Barentin, près de Rouen.

En 2020, il fonde la société Lili Light for Life qui s'appuie sur les découvertes disruptives de chercheurs français dans le domaine de la dyslexie. Frédéric Granotier est également Vice-Président du Conseil de surveillance de Younited Credit, 1ère plateforme en ligne de crédits entre particuliers en France.

Désormais pleinement investi de ses nouvelles fonctions au service de RNI, Frédéric Granotier se mobilisera en entrepreneur et s'engagera en tant que Président, encouragé par le chaleureux soutien de :

Bernard LEROY, Président de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure qui a déclaré : « Frédéric Granotier est, sans aucun doute, un entrepreneur talentueux ! Sa capacité à détecter les tendances, développer des innovations et à les promouvoir constitue des atouts pour RNI. »

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen qui a ajouté : « Cette dimension internationale, cette vision extérieure, cette capacité d'innovation apportées par Frédéric Granotier seront une force pour tout le territoire de notre Pôle métropolitain. »

À propos de Normandy Rouen Invest

Rouen Normandy Invest favorise et accélère l'implantation des entreprises sur le territoire Rouen Seine-Eure, une des plus grandes forces économiques multifilières de France et d'Europe, par un accompagnement sur-mesure des projets, gratuit et confidentiel. Portuaire, logistique, industriel, numérique, immobilier, santé, écotechnologie, …, les porteurs de projets accèdent rapidement aux partenaires privés et publics (recherche de locaux /terrains), partenariats, connexion avec l'écosystème, mise en réseau, … Un service d'accueil individualisé facilite l'arrivée des salariés.

Plus d'informations sur www.rouennormandyinvest.com

À propos du groupe Lucibel

Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le Groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises par la LED au-delà de l'éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED.

Plus d'informations sur http://www.lucibel.io

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris

Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCP