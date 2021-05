03/05/2021 - 08:00

Lucibel·le Paris, filiale du groupe LUCIBEL, pionnière sur la photobiomodulation par lumière LED

Experte sur les innovations permises par la LED au-delà de l'éclairage, Lucibel·le Paris, filiale du groupe Lucibel est la 1ère entreprise à avoir conçu, fabriqué en France et commercialisé, dès fin 2014, un « home device », au format d'un smartphone, permettant de réaliser à domicile des séances pour traiter rides et vergetures selon le principe de la photobiomodulation.

La photobiomodulation par la lumière LED, technique esthétique non invasive, indolore et très performante, utilise la lumière LED de couleur rouge, d'une longueur d'onde de 630 nm, afin de stimuler les cellules du corps humain.

En effet, les cellules de la peau ont la capacité d'absorber la lumière et de la convertir en énergie. Cet apport d'énergie entraîne une succession de réactions chimiques qui permettent de remodeler corps et visage, en agissant notamment sur les rides et vergetures et sur l'effet peau d'orange de la cellulite.

L'effet anti-âge de la photobiomodulation peut ainsi être spectaculaire.

Jusqu'en 2014, les appareils de photobiomodulation étaient de grande taille, très couteux et réservés aux professionnels de l'esthétique ou de la dermatologie.

La filiale du groupe Lucibel a fait un pari audacieux en 2014 en miniaturisant ces dispositifs car il y a 7 ans, cette technologie était presque inconnue du grand public et des professionnels de la beauté. Pari réussi pour Lucibel·le Paris qui a largement contribué à la démocratisation de cette technologie auprès du grand public en commercialisant plus de 10 000 exemplaires des différentes générations de son « home device » et de son masque cosmétiques.

Un investissement constant en recherche et développement depuis 2013, matérialisé par de nombreux brevets, permet à Lucibel·le Paris de commercialiser des appareils dotés de performances inégalées au niveau mondial.

Lucibel·le Paris, nouvelle marque cosmétique haut de gamme à vocation internationale

Le changement de marque de cette activité (remplacement de « Line 5 » par Lucibel·le Paris) intervenu début 2021 illustre une volonté d'internationalisation et de montée en gamme. Alors que la marque Line 5 ciblait essentiellement les femmes, le caractère inclusif de la nouvelle marque illustre la volonté du groupe de viser également une cible masculine.

De nouvelles études cliniques très probantes

Dans l'objectif d'accélérer le développement commercial de cette activité, le groupe Lucibel a mandaté le laboratoire GREDECO, début 2021, pour la réalisation de nouvelles études cliniques indépendantes sur son « Home device ».

Alors même que ces études cliniques ont été réalisées sur une période courte (28 jours), qui ne permet pas de saisir le plein impact d'un traitement par photobiomodulation, obtenu généralement après 3 à 4 mois de traitement, les résultats qui ressortent de ces tests cliniques sont très probants.

Une première étude, réalisée sur 19 personnes de sexe féminin, avec une moyenne d'âge de 57,6 ans, sur 28 jours à raison de 3 séances par semaine, a conclu à :

« Une diminution significative de 24% de la ride de la patte d'oie pour 17 sujets soit 89,5% du panel ;

Une diminution significative de 10,8% du relâchement de l'ovale du visage pour 14 sujets soit 73,7% du panel ;

Une diminution significative de 24% du diamètre des pores pour 19 sujets soit 100% du panel ;

; Une amélioration de l'homogénéité du teint avec une diminution significative de 39,1% de la différence du paramètre L entre les zones interne et externe du visage mesuré par chromamétrie pour 16 sujets soit 84,2% du panel ;

Une augmentation significative de 27,1% de la densité du derme pour 17 sujets soit 89,5% du panel ».

Une deuxième étude clinique a été réalisée début 2021 par le laboratoire GREDECO sur le « Home device » associé à la gamme de produits cosmétiques Lucibel·le Paris.(gel booster d'éclat, sérum antirides, crème de jour hydra-vitalité et crème de nuit restructurante Lucibel·le Paris).

Cette étude, réalisée sur 20 personnes de sexe féminin, avec une moyenne d'âge de 57,8 ans, sur 28 jours à raison de 3 séances par semaine, met en évidence le surcroît d'efficacité anti-âge du « Home device » associé à la gamme cosmétique Solution Globale de Lucibel·le Paris sur plusieurs paramètres.

En particulier, cette deuxième étude conclut « qu'une comparaison avec les résultats obtenus avec le « Home device » seul permet de constater une supériorité d'action anti-âge particulièrement nette au niveau de la densité du derme ». En effet, cette étude clinique fait état « d'une augmentation de 45,9% de la densité du derme (contre 27,1% en cas d'utilisation du « Home device » sans les produits cosmétiques). Cette amélioration est constatée pour 18 sujets (soit 90% du panel) et mesurée par échographie. »

Les conclusions de l'étude clinique du laboratoire GREDECO indiquent également « qu'après 28 jours, 90% des volontaires estiment que l'utilisation de l'appareil LED a globalement amélioré l'état de leur peau ».

Lucibel·le Paris, des perspectives prometteuses

Alors même que les salons professionnels, qui constituaient le principal canal de vente de Lucibel·le Paris jusqu'au déclenchement de la crise sanitaire, n'ont pas encore repris, la croissance du chiffre d'affaires de cette activité était de +34% à fin mars 2021 vs fin mars 2020, grâce à la poursuite de la montée en puissance du canal de vente internet.

Cette croissance devrait également être alimentée par la mise sur le marché de nouveaux produits au cours de l'année 2021.

Les résultats très probants de ces études cliniques, qui attestent de l'efficacité des solutions de Lucibel·le Paris et d'un effet optimisé lors d'une utilisation combinée avec la gamme de crèmes et sérums commercialisée par Lucibel·le Paris, sont très prometteurs.

Par la crédibilité scientifique qu'ils apportent, ces résultats vont en effet permettre à Lucibel·le Paris de convaincre les clients avec une facilité accrue et d'attirer de nouveaux partenaires, commerciaux notamment.

