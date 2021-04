29/04/2021 - 17:00

Paris, le 29 avril 2021, Fundamental Partners, Midcap et Rothschild &Co ont conseillé Magellan, société contrôlant notamment Bassac, cotée sur Euronext Paris, dans la mise en place d'un financement structuré de 152M€.

Ce financement permet à Magellan de se refinancer et met à sa disposition une ligne d'acquisition. Il se compose d'un financement bancaire de 87 M€ et d'un financement EURO PP de 65M€. Les obligations, de maturité 2027 (FR0014002OV7), ont été largement sursouscrites et ont fait l'objet d'une admission sur le marché Euronext Access.

Ces obligations sont assorties d'objectifs ESG servant trois priorités :



1. L'égalité professionnelle femmes-hommes : objectif d'amélioration annuelle de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes (« indice Pénicaud »)

2. La réduction du bilan carbone : objectif d'accroissement de la proportion de permis de construire labélisés E+C- demandés pour des opérations de promotion immobilière

3. La biodiversité : objectif d'augmentation du nombre d'opérations de promotion nécessitant des travaux de dépollution en amont de la construction (reconversion de friches industrielles par exemple).



Ces nouvelles obligations ESG ont été structurées en concertation avec la société, Tikehau Capital et Aviva Investors et souscrites principalement par Tikehau Capital, Aviva Investors, Schelcher Prince Gestion, Klésia Finances et SHAM.

Principaux intervenants sur l'opération

Société Magellan : Moïse Mitterrand, Arthur Marle

Conseils de la Société : Fundamental Partners (Matthias Kuntz), Midcap, a business division of TP ICAP (Kevin Rolland), Rothschild &Co (Pierre Pessans-Goyheneix)

Dette Senior Tranches A/B (Arrangeur et Agent) : Banque Palatine (Laurent Gillet)

Avocat de la Société : Goodwin (Arnaud Fromion)

Avocat des Investisseurs Obligataires : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (Manaf Triqui)

Avocat des Banques : De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard)

