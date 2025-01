13/01/2025 - 17:45



Igny 13 janvier 2025 - Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie, informe que le chiffre d'affaires 2024 du groupe Logic Instrument sera publié le jeudi 30 janvier 2025 avant bourse. Les résultats financiers 2024 du groupe seront publiés le jeudi 27 mars 2025 après bourse.





Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

