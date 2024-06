04/06/2024 - 10:00



A l'occasion d'EUROSATORY, salon mondial de la Défense et de la Sécurité qui se tient à Paris du 17 au 21 juin 2024, Logic Instrument et Feeder présenteront les solutions d'affichage de la marque japonaise EIZO sur le stand de Logic Instrument

Ce partenariat résulte d'une collaboration durable entre les deux entreprises françaises et repose sur une offre complémentaire aux standards militaires pour servir les marchés de la Défense.

L'ensemble de la gamme sera présenté sur le stand de Logic Instrument Hall 6 FG202 du 17 au 21 juin 2024.



Contact : Loïc Poirier, poirier@archos.com





A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). www.logic?instrument.com





A propos de FEEDER

Créé en 1984, FEEDER est distributeur officiel des solutions d'affichage EIZO en France et dans les pays d'Afrique francophone. Spécialiste des environnements "Métiers", Feeder propose des solutions informatiques aux professionnels du monde la Défense, de la Santé, des Arts Créatifs et de la Cybersécurité.