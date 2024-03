18/03/2024 - 17:45

Résultats Financiers pour l'exercice 2023

Compte de résultat Consolidé en K€ 2023 2022 Var M€ Var % Chiffre d'affaires 16 328 9 916 6 412 65% Marge Brute et autres produits expl° 4 310 3 143 1 167 37% Marge Brute en % du CA 26% 32% Charges opérationnelles 3 580 3 328 252 8% Résultat d'exploitation 730 -185 915 Résultat d'exploitation en % 4% -2% Résultat Exceptionnel et Financier -45 198 -243 IS -54 11 Résultat net de l'ensemble consolidé 631 24 607



Le chiffre d'affaires atteint 16,3M€ contre 9,9M€ soit une croissance de 65% en 2023, dont Elexo 3,6 M€ pour les mois de novembre et décembre 2023.

La marge brute, à 4,3M€ en 2023 est en augmentation de 37%.

Les charges opérationnelles s'établissent à 3,6M€ en 2023 contre 3,3M€ en 2022, soit une hausse contrôlée de 8%.

Le résultat opérationnel progresse de manière significative à 0,7M€ en 2023 soit 0,9M€ d'amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net est de 0,6M€ pour l'exercice 2023.



Présentation agrégée proforma1 de l'ensemble sur 12 mois 2023 de Logic Instrument et d'Elexo :

L'agrégat pro forma (avec 12 mois d'Elexo) montre un périmètre en année pleine 2023 de 32,6M€ de chiffre d'affaires et un résultat opérationnel de 1,8M€ soit 6% du chiffre d'affaires.

Compte de résultat Pro forma Consolidé en K€ 2023 2022 Var Chiffre d'affaires 32 638 9 916 22 722 229% Marge Brute et autres produits expl° 7 357 3 143 4 214 134% Marge Brute en % du CA 23% 32% Charges Opérationnelles 5 554 3 328 2 226 67% Résultat opérationnel 1 804 -185 1 989 Résultat opérationnel en % 6% -2% Charges Exceptionnelles et Fi 29 198 -169 IS -343 11 Résultat net pro forma de l'ensemble consolidé 1 489 24 1 466



Eléments Bilanciels

Suite à l'acquisition d'Elexo, il ressort un écart d'acquisition de 1,7M€.

Bilan en K€ Actif Bilan en K€ Passif Capitaux Propres 5 170 Ecart acquisition 1 735 Provisions R&C 606 Autres actifs 207 Emprunts 4 976 Stocks 2 904 Dettes fournisseurs 2 069 Clients, Créances et avances 6 287 Dettes fiscales et sociales 1 357 Disponibilités 4 627 Autres dettes et PCA 1 582 Total 15 760 Total 15 760



Perspectives :

La société ambitionne désormais d'étendre ses compétences techniques et son expertise des solutions mobiles en proposant une gamme étendue, des capacités de personnalisation pointues et considère également intégrer le savoir-faire Tempest et ainsi proposer des solutions sécurisées, normées et bloquant les rayonnements électromagnétiques au service de la défense.

L'objectif pour 2024 est de dépasser les 32M€ de chiffre d'affaires et 5% de résultat opérationnel.

La société confirme également son ambition d'atteindre 50M€ en 2025 en conjuguant une croissance organique et externe.





Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com

1Le proforma est constitué avec les 12 mois de l'activité d'Elexo SAS alors que les comptes consolidés n'intègrent que les mois de novembre et décembre 2023 compte tenu de la date d'acquisition d'Elexo (le 31/10/2023).

