22/02/2024 - 08:45

LOGIC INSTRUMENT (Euronext Growth - FR0000044943- ALLOG) annonce que son titre est désormais couvert par GreenSome Finance.



GreenSome Finance a récemment initié le suivi du titre avec une étude intitulée : « Illogiquement sous valorisé ! ».

Dans cette étude, GreenSome Finance recommande le titre à l'achat, avec un objectif de cours de 1,85€, représentant un potentiel de hausse de 100,6% par rapport au cours de clôture du 19 février 2024.

Le lien vers l'étude : Logic Instrument : Illogiquement sous valorisé !





Contact LOGIC INSTRUMENT

Investisseurs : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com





