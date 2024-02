12/02/2024 - 08:45



LOGIC INSTRUMENT annonce la disponibilité de sa tablette Fieldbook P80, spécifiquement conçue pour relever les défis des environnements professionnels les plus rigoureux. Cette tablette durcie incarne la robustesse et la polyvalence, mettant l'accent sur la durabilité et l'adaptabilité exceptionnelle pour répondre aux besoins variés des professionnels.





Durabilité Certifiée MIL-STD-810H et IP65 :

Certifiée MIL-STD-810H, la Fieldbook P80 est une véritable baroudeuse. Elle peut résister à des chocs, des vibrations et des chutes allant jusqu'à 1,2m, faisant d'elle un outil fiable dans des conditions de travail exigeantes. Avec son indice de protection IP65, elle est également à l'abri de la poussière et des jets d'eau.



Écran 8" Haute Luminosité :

Son écran 8 pouces, une rareté dans le monde des tablettes Windows, est un atout majeur. La luminosité atteignant 700 Nits assure une visibilité optimale, même en plein soleil, en faisant un choix idéal pour les professionnels travaillant en extérieur.Batterie Amovible et



Autonomie Étendue :



L'aspect pratique de la batterie amovible de 38Wh, sans nécessité d'outils, permet aux utilisateurs de prolonger facilement l'autonomie de leur tablette sur le terrain. Cette fonctionnalité s'ajoute à la polyvalence de la P80.





Connectivité Sans Faille :

La P80 est équipée d'une connectivité avancée dès sa configuration de base. Avec des fonctionnalités telles que le Wifi, le Bluetooth, la 4G, le GPS et le NFC intégrés, cette tablette garantit une connexion sans faille dans n'importe quel environnement. Que vous soyez sur le terrain, en déplacement ou dans un bureau, la P80 s'adapte instantanément à vos besoins de connectivité.





Ports Polyvalents et Options d'Extension :

Les ports variés, dont un USB Type C, un USB Type A, un mini HDMI, et un port étanche pour station d'accueil, confèrent à la tablette une polyvalence exceptionnelle. En option, un lecteur de code à barres laser, intégré dans la tranche, ajoute une dimension supplémentaire à ses fonctionnalités.



Accessoires Complémentaires pour une utilisation optimale :

La tablette est livrée avec une dragonne pour faciliter la mobilité. Des accessoires optionnels, tels qu'une station d'accueil de bureau, une station d'accueil verrouillable pour véhicule, un dock de charge 4 slots, différentes sangles de portage et une sacoche de transport, offrent des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.



Avantage Concurrentiel pour les Professionnels :

En proposant la Fieldbook P80 à un tarif très compétitif dès maintenant, LOGIC INSTRUMENT donne aux professionnels un avantage concurrentiel. Cette tablette durable devient accessible à ceux qui recherchent la performance, la fiabilité et la flexibilité sans sacrifier leur budget. C'est une invitation à optimiser les opérations tout en maintenant une approche économique.





La Fieldbook P80 de LOGIC INSTRUMENT se distingue donc, par sa durabilité, sa polyvalence et son adaptabilité aux environnements professionnels difficiles. Cette tablette est bien plus qu'un simple dispositif informatique ; c'est un partenaire fiable et robuste pour ceux qui travaillent dans des conditions exigeantes, offrant une combinaison unique de résilience et de flexibilité.





Contacts LOGIC INSTRUMENT

Ventes : bienvenue@logic-instrument.com

Investisseurs : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com





À propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Euronext Growth Paris (ALLOG).

Site web : www.logic?instrument.com.