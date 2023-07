11/07/2023 - 17:50

Igny, le 11 juillet 2023

Chiffre d'affaires LOGIC INSTRUMENT

Le Chiffre d'affaires consolidé[1] de LOGIC INSTRUMENT pour le premier semestre 2023 est en très forte progression de 80% par rapport au premier semestre 2022. Une accélération de la croissance, particulièrement en Allemagne, qui confirme la pertinence de la stratégie visant à enrichir sa gamme de produits et solutions, conforter ses relations avec les grands comptes mais aussi développer le secteur défense.

Chiffre d'affaires consolidé en M€ (non audité) 1er semestre 2023 1er semestre 2022 var (M€) var (%) LOGIC INSTRUMENT 7,2 4,0 3,2 80%

1. Une gamme enrichie

La société, constructeur, intégrateur et distributeur offre désormais une gamme complète de solutions mobiles couvrant les smartphones durcis, les tablettes mais également les PC conçus pour les environnements extérieurs et en conditions extrêmes sous des systèmes d'exploitation adaptés aux cas d'usages.

2. Une offre de solutions répondant au contexte géo politique

LOGIC INSTRUMENT, fort de longues années d'expérience dans le secteur des solutions pensées pour la défense, offre une capacité de personnalisation, des produits sur mesure, et une expertise de la gestion de projet complexes, en France et à l'international.

3. Une reconnaissance des grands comptes

Les grands comptes Européens reconnaissent en LOGIC INSTRUMENT un partenaire qualifié, historique, capable de maintenir des parcs installés sur de longues périodes supérieures à 5 ans.

4. Perspectives 2023

La société vise pour l'exercice 2023 une croissance très soutenue à deux chiffres et rentable.

Par ailleurs, le groupe n'exclut pas une opération de croissance externe sur l'exercice 2023 afin de créer le leader Français de solutions mobiles pour les missions en extérieur mais également les environnements hostiles.

Le Groupe publiera les résultats financiers du premier semestre 2023 le 9 aout après clôture de la bourse.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic?instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, poirier@archos.com

[1] Non audité