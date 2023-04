24/04/2023 - 18:05

Cette tablette polyvalente est conçue pour répondre aux besoins des professionnels qui travaillent dans des environnements exigeants. Elle est équipée d'un écran renforcé de 10,1 pouces, fonctionne sous Windows 10 ou Windows 11, et est équipée d'un processeur Intel N5105, de 8 Go de RAM et de 128 Go de SSD. Son disque dur est amovible pour les opérations de maintenance.

La tablette Fieldbook P101 est étanche, durcie et résiste aux chutes jusqu'à 1,2 mètre, certifiée MIL-STD-810 et IP65. Elle est également dotée d'une batterie de 5.000 mAh qui peut être remplacée sans outils et sans éteindre la tablette.

La tablette est équipée dès sa version de base de la 4G, du Wifi 6, du Bluetooth 5.1, Ethernet, Digitizer et d'un GPS Ublox pour une grande précision de géolocalisation. En outre, de nombreux accessoires sont disponibles, tels que les supports véhicules ou bureaux multi-connectiques permettant de recharger une batterie supplémentaire où que vous soyez et les accessoires de portage ou de transport pour s'adapter à la plupart de vos exigences.

Le digitizer, présent sur la tablette Fieldbook P101, offre de nombreux avantages par rapport à un écran capacitif. Il permet une plus grande précision lors de l'utilisation d'un stylet, ce qui est particulièrement utile pour les professionnels qui doivent dessiner, écrire ou prendre des notes. De plus, le digitizer est plus sensible aux pressions exercées sur l'écran, ce qui permet une utilisation plus intuitive.

"La Fieldbook P101 est notre dernière tablette durcie conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants. Elle offre une grande polyvalence et de nombreuses fonctionnalités pour répondre aux besoins de nos clients les plus exigeants", a déclaré Loic Poirier, PDG de Logic Instrument.

La tablette Fieldbook P101 est désormais disponible auprès de Logic Instrument et de ses distributeurs agréés. Pour en savoir plus sur cette tablette durcie et les accessoires disponibles, visitez le site web de Logic Instrument.

Contact :

Loïc POIRIER – PDG - l.poirier@logic-instrument.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur le continent Européen, Africain et Asiatique via ses différentes filiales au travers de sa marque française Fieldbook. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Growth (ALLOG). Site web: www.logic-instrument.com