Compte de résultat consolidé LOGIC INSTRUMENT

Compte de Résultat Consolidé en K€ 31/12/2022 31/12/2021 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 9 916 7 880 2 036 26% Coût d'achat des produits vendus 6 909 5 537 1 372 25% Marge brute 3 007 2 343 664 28% Taux de Marge Brute 30,3% 29,7% Autres produits (reprises provisions et transferts) 136 75 61 NS Charges d'exploitation 3 328 3 047 281 9% Résultat d'exploitation (185) (629) 444 NS Résultat financier (48) (10) (38) NS Résultat exceptionnel 246 36 210 NS IS 11 (245) 256 NS Résultat net Consolidé 24 (848) 872 NS

Le Chiffre d'affaires consolidé de LOGIC INSTRUMENT est en progression de 26% par rapport à 2021. Cette progression résulte de la reprise progressive des activités de ses clients notamment en Allemagne et à l'export (clients aux USA et en Turquie).

La marge brute s'établit à 3,0 M€, le taux de marge est en progression de 0,6 point.

Les charges opérationnelles augmentent de 0,28 M€. Cette variation provient essentiellement de la hausse des autres achats et charges externes (+ 0,12 M€) portant notamment sur la hausse des coûts du transport et des autres charges (+0,14) portant sur des pertes sur créances (compensées par des reprises de provisions en autres produits).

Le résultat d'exploitation est en amélioration de +0,4 M€. Le résultat exceptionnel ressort à +0,24 M€ et correspond pour 0,15 M€ au produit d'annulation d'un ancienne dette export Coface (contrat de 2015) et pour 0,09 M€ aux subventions de frais Covid de 2021 en Allemagne.

Le Groupe affiche un résultat net positif de 0,02 M€ en 2022 contre une perte de 0,84 M€ en 2021.

Bilan Consolidé simplifié LOGIC INSTRUMENT au 31/12/2022

BILAN ACTIF en K€ 31/12/2022 31/12/2021 VAR VAR % R&D 0 0 0 NS Autres actifs immo 182 121 62 51% Stock 2 124 1 462 662 45% Avances et acomptes 213 225 (11) (5%) Créances clients 664 558 106 19% Autres créances et impôts différés 94 35 59 167% Disponibilités 3 997 5 184 (1 187) (23%) CCA & ECA 186 25 161 651% Total 7 461 7 609 (148) (2%) BILAN PASSIF en K€ 31/12/2022 31/12/2021 VAR VAR % CAPITAUX PROPRES 4 515 5 357 (842) NS Résultat 24 -845 869 NS Prov° Risques & Charges 76 61 14 23% Emprunts 1 167 1 449 (283) (19%) Decouverts 0 0 0 N/A Dettes fournisseurs 550 374 177 47% Dettes Fiscales et Sociales 470 458 12 3% Autres dettes et PCA 660 755 (95) (13%) Total 7 461 7 609 (148) (2%)

Les principaux éléments de variation sont les suivants :

Stocks

Progression de 0,7 M€ liée à des réceptions de nouveaux produits.

2.Trésorerie

La trésorerie du groupe est en baisse de 1,2 M€ principalement en raison de l'impact sur le BFR de la croissance de l'activité (- 0,9 M€) et le remboursement des emprunts.

Perspectives 2022

Au 31 décembre 2022, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie COVID 19. Le contexte géopolitique est favorable aux activités du Groupe sur le secteur de la défense avec une progression des budgets d'investissement en Europe avec notamment un projet important en Allemagne qui sera facturé au premier semestre 2023. Le Groupe est en discussion depuis fin 2022 avec Glacier Computers pour l'acquisition de cette entreprise implantée dans la région de Boston aux USA.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

