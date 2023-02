01/02/2023 - 17:45

Paris le 1er Février 2023 - LOGIC INSTRUMENT annonce que la période de négociation exclusive avec Glacier Computer LLC, annoncée le 21 novembre 2022, a pris fin le 31 décembre 2022 mais que les discussions entre les deux sociétés se poursuivent afin notamment d'analyser en détail les perspectives 2023 de Glacier Computers LLC et leurs synergies respectives si un accord était conclu.

Contacts LOGIC INSTRUMENT :

Loic Poirier, CEO l.poirier@logic-instrument.com

______________________________________________________________

À propos de LOGIC INSTRUMENT :

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur le continent Européen, Africain et Asiatique via ses différentes filiales au travers de sa marque française Fieldbook. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Growth (ALLOG). Site web: www.logic-instrument.com

______________________________________________________________________________________________________________