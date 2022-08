08/08/2022 - 17:50

Compte de résultat consolidé LOGIC INSTRUMENT

Compte de Résultat Consolidé en K€ 30/06/2022 30/06/2021 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires & autres produits 4 063 3 104 959 31% Coût d'achat des produits vendus (*) 2 604 2 101 503 24% Marge brute 1 459 1 003 456 45% Taux de Marge Brute 35,9% 32,3% Charges d'exploitation 1 642 1 507 135 9% Résultat d'exploitation (183) (504) 321 NS Résultat financier 3 21 (19) NS Résultat exceptionnel (16) 9 (25) NS IS (17) (5) (12) NS Résultat net Consolidé (213) (478) 265 NS (*) y compris variation des provisions sur stocks 30/06/2022 30/06/2021 VAR € VAR ° %

Le Chiffre d'affaires consolidé [1] de LOGIC INSTRUMENT est en progression de 31% par rapport au premier semestre 2021. Cette progression résulte de la reprise progressive des activités de ses clients notamment en Allemagne et à l'export (clients USA et Turquie).

La marge brute s'établit à 1,4 M€, le taux de marge est en progression de 3 points.

Les charges opérationnelles augmentent de 0,135 M€. Cette variation provient essentiellement de la baisse des charges de personnel de 46 Keuros compensée par la progression des frais sur transport de marchandises (+54 Keuros), des frais de salons et marketing +50 Keuros et des frais sur services refacturés aux clients sur un contrat (+50 Keuros).

Le Groupe affiche un résultat net négatif de 0,2 M€ sur ce semestre contre une perte de 0,5 M€ au premier semestre 2021.

Bilan Consolidé simplifié LOGIC INSTRUMENT au 30/06/2022

BILAN ACTIF en K€ 30/06/2022 31/12/2021 VAR VAR % R&D 0 0 0 NS Autres actifs immo 187 121 66 55% Stock 1 654 1 462 193 13% Avances et acomptes 402 225 177 79% Créances clients 1 528 558 970 174% Autres créances et impots différés 123 35 88 249% Disponibilités 3 661 5 184 (1 523) (29%) CCA & ECA 75 25 50 NS Total 7 631 7 609 22 0% BILAN PASSIF en K€ 30/06/2022 31/12/2021 VAR VAR % CAPITAUX PROPRES 4 515 5 357 (842) NS Résultat -213 -845 632 NS Prov R & Charges 57 61 (5) (7%) Emprunts 1 506 1 449 56 4% Decouverts 0 0 0 N/A dettes fourn 315 374 (58) (16%) DFS 539 458 81 18% Autres dettes et PCA 912 755 157 21% Total 7 631 7 609 22 0%

Les principaux éléments de variation sur ce premier semestre 2022 sont les suivants :

Clients

Forte progression des créances clients (+1M€) liée à une facturation de fin de période beaucoup plus importante que fin 2021.

2. Trésorerie

La trésorerie du groupe est en baisse de 1,5 M€ principalement en raison de l'impact sur le BFR de la croissance de activité (- 1,3 M€) et du résultat de l'exercice (-0,2 M€) .

Perspectives 2022

Au 30 juin 2022, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie COVID 19. La société reste prudente pour le second semestre 2022 et poursuivra activement le contrôle des dépenses opérationnelles.

[1] Incluant les autres produits hors variation de provision sur stocks