18/03/2022 - 17:45

Compte de résultat consolidé LOGIC INSTRUMENT

Compte de Résultat Consolidé en K€ 2021 2020 VAR° en K€ VAR ° en % Chiffre d'affaires & autres produits 7 958 9 137 (1 179) (13%) Coût d'achat des produits vendus 5 537 5 941 (403) (7%) Marge brute 2 421 3 196 (775) (24%) Taux de Marge Brute 30,4% 35,0% Charges d'exploitation 3 047 3 293 (246) (7%) Résultat d'exploitation (626) (97) (529) NS Résultat financier (10) (4) (6) NS Résultat exceptionnel 36 -(101) 137 NS IS (245) (10) (235) NS Résultat net Consolidé (845) (111) (734) NS

Le Conseil d'Administration a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2021. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et individuels sont effectuées et les rapports d'audit relatifs à leur certification sont en cours d'émission.

Le Chiffre d'affaires consolidé [1] de LOGIC INSTRUMENT est en décroissance de 13% par rapport à 2020. Cette baisse est directement imputable aux activités en Allemagne (avec une baisse de près de 2 M€) alors que les ventes en France ont progressé de 0,9 M€ sur l'exercice. L'Allemagne a subi plus fortement l'impact de la crise covid en 2021.

La marge brute pour l'année 2021 s'établit à 2,4 M€, le taux de marge est en baisse de 5 points (contre une hausse de 9 points en 2020).

Les charges opérationnelles baissent de 0,25 M€.

Le Groupe affiche un résultat net négatif de 0,8 M€ pour l'exercice 2021 (incluant une dépréciation des impôts différés actifs pour -0,25 M€).

Bilan Consolidé simplifié LOGIC INSTRUMENT au 31/12/2021

BILAN ACTIF en K€ 31/12/2021 31/12/2020 VAR VAR % R&D 0 1 (1) NS Autres actifs immo 121 162 (41) (26%) Stock 1 462 1 712 (250) (15%) Avances et acomptes 225 232 (7) (3%) Créances clients 558 578 (21) (4%) Autres créances et impôts différés 35 303 (267) (88%) Disponibilités 5 184 5 533 (349) (6%) CCA & ECA 25 78 (53) (68%) Total 7 609 8 599 (989) BILAN PASSIF en K€ 31/12/2021 31/12/2020 VAR VAR % CAPITAUX PROPRES 5 357 5 541 (185) NS Résultat -845 -111 (734) NS Prov R & Charges 61 97 (36) (37%) Emprunts 1 449 1 578 (129) (8%) Découverts 0 1 (1) (100%) Dettes fournisseurs 374 253 120 47% Dettes fiscales et sociales 458 232 226 97% Autres dettes et PCA 755 1 006 (252) (25%) Total 7 609 8 599 (989)

Les principaux éléments de variation sur 2021 sont les suivants :

Stock

Le stock en valeur nette a baissé de 15%.

Trésorerie

La trésorerie du groupe est en baisse de 0,35 M€ en raison de l'impact du résultat de l'exercice.

Perspectives 2022

A fin 2021, le groupe affiche une situation bilancielle saine et est parvenu à limiter les impacts de la pandémie COVID 19.

La société reste prudente pour le premier semestre 2022 et contrôlera activement ses dépenses opérationnelles. La société va présenter de nouveaux produits dans le domaine de l'industrie et de la défense et compte sur un rétablissement des ventes sur l'Allemagne notamment dans le domaine de la défense.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG).

Site web : www.logic?instrument.com

Relations investisseurs : Loïc Poirier, [email protected]

[1] Incluant les autres produits hors variation de provision sur stocks