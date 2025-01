Nantes (France), 17 janvier 2025 – 13h30 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production et fourniture d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité, et Abou Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, le leader des énergies propres aux Émirats arabes unis, ont signé un protocole d'accord afin d'explorer les opportunités de co-développement dans des projets de production d'hydrogène vert à grande échelle en Europe.



Le protocole d'accord a été signé à l'occasion de la Semaine du développement durable d'Abou Dhabi 2025 et s'inscrit dans le cadre de la stratégie annoncée en 2024 par Lhyfe, qui consiste à co-développer des projets en collaboration avec des investisseurs financiers ou industriels et des partenaires expérimentés souhaitant investir dans des projets de production d'hydrogène vert.



Grâce à ce partenariat stratégique, les deux entreprises entendent explorer les possibilités de collaboration et d'investissement dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, en mettant l'accent sur le co-développement de grands projets. Cette collaboration entre deux des principaux pionniers du secteur de l'hydrogène vert s'appuiera sur leurs expertises complémentaires et soutiendra leurs ambitions de stimuler et de développer le secteur.



Lhyfe est l'un des pionniers du secteur de l'hydrogène vert et l'un des acteurs à la croissance la plus rapide. Depuis sa création en 2019, Lhyfe dispose déjà de quatre sites de production d'hydrogène vert installés en Europe, et de plusieurs autres sites en construction. Lhyfe a démontré sa capacité industrielle à construire et exploiter des sites de production, de taille croissante. Le pipeline de projets de Lhyfe représente une capacité installée totale de 9,5 GW et comprend plusieurs projets de grande taille à des stades avancés et prêts à être accélérés. L'expérience de Lhyfe en tant que l'un des plus grands développeurs et exploitants de projets d'hydrogène vert commercialement actifs en Europe a été déterminante dans la décision de Masdar de conclure ce protocole d'accord.



Masdar a pour objectif d'atteindre 100 GW de capacité d'énergie renouvelable d'ici à 2030, contribuant ainsi à l'objectif fixé dans le Consensus des Émirats arabes unis de tripler la capacité mondiale d'énergies renouvelables d'ici la fin de la décennie. Masdar entend également devenir un producteur de premier plan d'hydrogène vert dans ce même délai, avec l'objectif d'atteindre une production annuelle d'un million de tonnes d'hydrogène vert ou de ses dérivés aux Émirats arabes unis et dans le monde entier d'ici dix ans.



Mohammad Abdelqader El Ramahi, Chief Green Hydrogen Officer de Masdar : « Masdar s'est engagé à faire progresser le développement de l'hydrogène vert dans le monde entier et nous pensons que l'Europe sera un acteur clef dans le secteur de l'hydrogène vert. Ce partenariat avec Lhyfe nous permettra de tirer parti de notre expertise et de nos ressources communes pour explorer les moyens d'accélérer le développement et de soutenir potentiellement nos plans de croissance ambitieux. »



Matthieu Guesné, Fondateur et Président-Directeur général de Lhyfe : « Masdar est l'un des plus importants développeurs d'énergies renouvelables, avec une réelle expertise dans le domaine de l'hydrogène vert et une forte avance en termes de déploiement. En témoigne le grand nombre de prix industriels reçus depuis 2007 pour ses projets d'énergie renouvelable et son engagement en faveur de l'innovation. Avec Masdar nous avons une ambition commune : décarboner l'industrie à grande échelle et le plus rapidement possible grâce à l'hydrogène vert. En combinant nos expertises, nous voulons accélérer le déploiement des grands sites, ceux qui ont la capacité de faire la différence en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».