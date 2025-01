07/01/2025 - 18:15

Nantes – 7 janvier 2025 – 18h15 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2024 :

Nombre d'actions : 96 888 titres Lhyfe

Solde en espèces : 162 848,49 €

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 148 032 titres 507 004,83 € 1 656 transactions Ventes 129 201 titres 445 232,43 € 1 788 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 78 057 titres Lhyfe

Solde en espèce : 224 621,75 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

