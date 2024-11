26/11/2024 - 07:30

Une notation de 86/100, en progression de 17 points sur 2 ans, confirmant ainsi les performances de son modèle d'entreprise

Lhyfe prend la 1ère place parmi les sociétés européennes au sein de son secteur « Industrie - Services aux collectivités », et la 6ème place en France tous secteurs confondus

Une notation attestant de l'alignement entre l'ADN responsable de l'entreprise et son action au quotidien en matière d'environnement, d'action sociale, de gouvernance et de parties prenantes externes

Nantes (France), le 26 novembre 2024, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), producteur et fournisseur européen d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce la forte progression de sa notation sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par l'agence de notation extra-financière EthiFinance.

Depuis 2022, année de son introduction en Bourse, les performances ESG de Lhyfe sont analysées annuellement par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation indépendante et européenne spécialisée dans l'évaluation des entreprises cotées sur les marchés européens, au service de la finance durable. Cette évaluation repose sur un référentiel de 140 critères répartis sur 4 piliers : environnement, social, gouvernance et parties prenantes externes, garantissant une analyse complète et rigoureuse de l'impact de Lhyfe.

Des performances ESG en amélioration continue

En 2024, Lhyfe passe du niveau Or au niveau Platine, évolution qui témoigne de l'amélioration de ses performances dans les domaines environnemental, social et de gouvernance (ESG) au cours de l'année 2023, avec une note globale de 86/100 (versus 78/100 au titre de l'exercice 2022 et 69/100 au titre de 2021). L'entreprise se positionne ainsi à la 1ère place (sur 73 entreprises) de son secteur en Europe (Industrie - Services aux collectivités).

L'amélioration notable de sa notation ESG depuis deux ans confirme la pertinence du modèle d'entreprise de Lhyfe. Il reflète l'engagement et les efforts continus de sa direction et de l'ensemble des équipes pour développer le projet d'entreprise de Lhyfe et participer ainsi à la décarbonation de l'industrie et de la mobilité, tout en garantissant la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.

Une notation en progression de 17 points depuis 2 ans :

Campagne

(Portant sur l'exercice) 2022

(2021) 2023

(2022) 2024

(2023) Note ESG[1] 69/100 78/100 86/100

Sur les 4 piliers analysés, Lhyfe affiche les performances et progressions suivantes : 96/100 sur l'environnement (+4 points), 85/100 sur le social (-1 point), 77/100 sur la Gouvernance (+ 9 points) et 97/100 sur les Parties Prenantes externes (+43 points).

Avec cette note de 86/100, Lhyfe a progressé dans l'ensemble des classements :

Classement national français Classement sectoriel européen

(Industrie - Services aux collectivités) Classement par chiffre d'affaires

(< 150 M€) 7e / 360

(58e / 358 en 2023) 1er / 73

(8 e / 69 en 2023) 2 e / 560

(22e / 515 en 2023)

Une démarche RSE ancrée dans l'ADN de l'entreprise, et déployée à tous les niveaux :

Environnement

Par nature, les enjeux de responsabilité environnementale, sociale et sociétale sont au cœur des préoccupations de Lhyfe. L'hydrogène renouvelable a pour avantage d'émettre très peu de CO2 lors de sa production2 et de ne pas en émettre lors de son utilisation, ce qui en fait un élément incontournable des politiques de décarbonation. Le marché de l'hydrogène renouvelable est aujourd'hui en pleine expansion, avec une demande accrue de la part d'acteurs de la mobilité et de l'industrie, pour un nombre d'applications et d'usages croissants (métallurgie, verre, chimie…). L'augmentation de la demande et de la production de Lhyfe engendre mécaniquement des bénéfices environnementaux conséquents.

Au-delà de la production d'hydrogène vert, le Groupe cherche à réduire ses émissions CO2 dans tous les pans de son activité :

Conception des unités de production : les bâtiments des sites sont éco-conçus.

Construction des unités de production : Lhyfe privilégie des prestataires et fabricants d'équipements locaux, afin de limiter les émissions deCO2 générées par leurs déplacements et acheminements.

Livraison de l'hydrogène : elle est assurée à l'aide de camions à émissions réduites, avec pour objectif d'utiliser des camions utilisant de l'hydrogène vert dès que cela sera possible.

Autres déplacements : Lhyfe effectue un suivi des émissions de CO2 générées par les déplacements de ses collaborateurs. Un véhicule à hydrogène et un véhicule électrique ont été acquis et Lhyfe incite à l'utilisation du vélo. Il a ainsi été mis en place un plan vélo dont bénéficient les collaborateurs rattachés au siège situé à Nantes et comprenant la mise en place d'ateliers d'entretien et de réparation des vélos, la mise à disposition de kits de visibilité, une infrastructure adaptée dans les locaux (parking sécurisé, vestiaire et douches, portants pour casques et vêtements), ou encore une formation dédiée à la sécurité à vélo. Fin 2023, le vélo était le principal mode de déplacement des collaborateurs basés à Nantes et Paris avec une part modale de 71%. Les efforts de Lhyfe ont d'ailleurs été récompensés par une médaille d'or « Employeur ProVélo », décernée en 2023 par Qualianor Certification.

Les déchets générés par Lhyfe dans le cadre de ses activités sont essentiellement constitués d'ordures ménagères, de déchets issus de la collecte sélective, d'apport en déchetterie et de reprises de produits chimiques dangereux. L'intégralité des déchets générés par Lhyfe sont collectés et revalorisés. Au cours de l'exercice 2023, la quantité de déchets générés par Lhyfe pour ses sites en exploitation s'est élevée à 10,9 tonnes, dont 8,6 tonnes ont été recyclées, soit 79%. Pour les sites en construction, les déchets de construction générés s'élevaient à 10,6 tonnes en 2023 et ont tous fait l'objet d'un recyclage.

La préservation de l'environnement passe aussi par la limitation des déchets et l'utilisation raisonnable et responsable des matières premières. Si Lhyfe mène une politique active en matière de recyclage, son action se traduit également par la réutilisation et la valorisation des ressources. Ainsi, et à titre d'illustration, Lhyfe s'efforce de sélectionner, dans son fonctionnement interne, du mobilier ou des équipements informatiques reconditionnés, comme c'est le cas pour tous les smartphones des collaborateurs, fournis par son partenaire Largo, un spécialiste du reconditionnement.

Lhyfe réalise annuellement, sur une base volontaire, un diagnostic permettant d'analyser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre générées par l'ensemble de ses activités (au niveau du périmètre consolidé), selon la méthodologie du GHG Protocol (méthodologie retenue par la Directive (UE) 2022/2464 dite « CSRD » pour Corporate Sustainability Reporting Directive).

Enfin, Lhyfe a sollicité EthiFinance, sur une base volontaire, pour l'évaluation de ses activités au regard la taxonomie européenne résultant du Règlement (UE) 2020/852 et du Règlement Délégué (UE) 2021/2139, qui fixent des critères de sélection d'activités contribuant de façon « substantielle » à « l'atténuation et l'adaptation au changement climatique » (la « Taxonomie Européenne »). EthiFinance a donc évalué l'éligibilité et l'alignement du chiffre d'affaires du Groupe avec la Taxonomie Européenne. EthiFinance a estimé que 100% du chiffre d'affaires du Groupe au titre de l'exercice 2023 était éligible à la Taxonomie Européenne et que 61% du chiffre d'affaires était aligné.

Social

L'émergence du marché de l'hydrogène permet la création de nouveaux emplois, notamment dans les zones géographiques dans lesquelles Lhyfe est implantée. Ce sont plus de 200 emplois directs qui ont été créés chez Lhyfe, sur la base de conditions de travail qui font la part belle à la culture d'entreprise et à la qualité de vie au travail. Organisation du travail, santé et sécurité, charge de travail, relations sociales, politique de diversité, formation... En parallèle de son contexte de croissance, Lhyfe place les enjeux humains au cœur de son organisation, autour de trois valeurs fondamentales : courage, optimisme, solidarité. Ces valeurs se retrouvent dans la culture managériale, qui vise à l'équilibre entre exigence et bienveillance. A ce titre, Lhyfe accompagne les responsables d'équipes, notamment grâce à des fonction HRBP et des programmes de formation dédiés.

Autonomie, flexibilité, reconnaissance, mise en avant des succès, prise en compte personnalisée des besoins, accompagnement des managers sont autant de sujets que Lhyfe traite avec un soin particulier.

Depuis sa création, Lhyfe place l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au cœur de ses priorités. Ainsi, à titre d'exemple :

Le Comité exécutif présente, sans compter le Président-Directeur général, une parité totale entre les femmes et les hommes.

Lhyfe est membre du réseau Women in Green Hydrogen, dont la mission est de promouvoir la place des femmes dans l'industrie de l'hydrogène.

La parentalité étant un sujet relevant à part entière de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, Lhyfe a mis en place un accompagnement spécifique pour les congés maternité et paternité.

L'index de l'égalité professionnelle illustre, pour la France, la politique de l'entreprise en la matière, avec un score de 89 sur 100 (données sur 2023).

Gouvernance et Parties Prenantes Externes

Conformément à son règlement intérieur, le Conseil d'administration a mis en place un Comité sur la responsabilité sociale et environnementale, dont la mission est d'examiner la stratégie, les ambitions, les politiques et les engagements de Lhyfe en matière de RSE, d'assurer le suivi des actions du Groupe dans ce domaine et leur déploiement, d'examiner les risques en matière environnementale et sociale en lien avec le Comité d'audit et l'impact des questions environnementales et sociétales en terme d'investissement, de performance et d'image et, enfin, de procéder à un examen annuel des notations extra-financières réalisées sur Lhyfe.

Lhyfe a obtenu en 2023 la certification ISO 9001:2015 relative au système de management de la qualité, afin de répondre avec exigence aux sujets de l'efficacité, de la performance et de qualité, le tout au service d'une croissance durable et soutenable.

Enfin, tout en développant son activité, Lhyfe a à cœur le respect des droits humains sur l'ensemble de sa chaine de valeur et s'attache à développer des relations de qualité et de confiance avec ses parties prenantes, tout en respectant les communautés locales. Le Groupe a mis en place une politique d'achat permettant une création de valeur à long terme pour l'ensemble de ses parties prenantes. Sa politique d'achat prévoit notamment, dans la sélection de ses fournisseurs, une l'analyse d'un certain nombre de variables RSE.

Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « Depuis les premiers pas de Lhyfe, nous alignons au quotidien notre mission - construire un monde meilleur pour nos enfants – avec nos actions. Grâce à cet alignement, nous avons bâti et continuons de développer un projet d'entreprise très fort, qui se construit autour de la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes de nos projets : collaborateurs, clients, riverains, partenaires financiers, collectivités, etc… L'amélioration de notre notation ESG et le certificat Platine décerné par EthiFinance témoignent de notre engagement et des progrès réalisés en matière de RSE qui est l'un des piliers de notre modèle d'entreprise et de notre stratégie. Ces bons résultats ne nous font pas oublier que, en termes de RSE comme de transition énergétique, beaucoup de chemin reste à parcourir, c'est pourquoi nous sommes plus que mobilisés autour de notre motto : Win the Fight ! ».

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 200 collaborateurs à fin juin 2024. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – LHYFE).

Plus d'information sur Lhyfe.com

[1] vs. les notes 67/100 (exercice 2021) et 75/100 (exercice 2022) mentionnées dans le Document d'Enregistrement Universel 2023 suite à un ajustement méthodologique appliqué par EthiFinance dans sa dernière campagne d'évaluation. Voir la synthèse du rapport d'EthiFinance.