04/09/2024 - 07:30

Premier contrat long terme de fourniture d'hydrogène vert bulk signé par Lhyfe en Allemagne

Le volume global lié au contrat s'élève à plus de 1 200 tonnes sur une période de cinq ans.

Nantes (France) et Berlin (Allemagne), 4 septembre 2024, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert, a annoncé la signature d'un contrat de vente d'hydrogène vert avec le principal développeur de stations-service H2 MOBILITY Deutschland pour certaines de ses stations-service en Allemagne. L'hydrogène sera fourni par le futur site de production de Lhyfe à Schwäbisch Gmünd, la plus grande usine de production d'hydrogène vert du Land du Bade-Wurtemberg.

Lhyfe et H2 MOBILITY Deutschland ont signé un accord de cinq ans pour la livraison d'hydrogène renouvelable produit à partir de sources d'énergie renouvelables (et qualifié ainsi de carburant renouvelable d'origine non biologique - RFNBO), pour le secteur des transports. Les premières livraisons d'hydrogène seront utilisées dans quatre stations-service (Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen et Frankenthal) développées et opérées par H2 Mobility Deutschland dans les Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, en commençant par les sites de Ludwigshafen et Frankenthal.

Luc Graré, responsable de l'Europe centrale et orientale chez Lhyfe : « Cet accord est la concrétisation de l'ambition partagée et de l'effort commun de Lhyfe et d'H2 MOBILITY pour rendre l'hydrogène vert disponible en grandes quantités pour le secteur de la mobilité, qui est prêt pour la décarbonation. Grâce à un approvisionnement en hydrogène fiable et à l'infrastructure indispensable au ravitaillement, ce partenariat permet de passer à une nouvelle échelle pour la transition vers un transport décarboné ».

Frank Fronzke, Directeur général et chef des opérations chez H2 MOBILITY : « Notre objectif est de disposer d'hydrogène vert dans l'ensemble du réseau de H2 MOBILITY Deutschland d'ici 2028. Nous sommes heureux d'annoncer qu'avec le soutien de Lhyfe, nous faisons des progrès significatifs vers la réalisation de cet objectif ambitieux. L'hydrogène vert est un élément crucial de notre mission visant à rendre le secteur des transports plus durable sur le plan environnemental. Grâce à cet accord, nos premières stations neuves de ravitaillement en hydrogène fourniront de l'hydrogène vert à partir de 2025 ».

Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, dans des unités de production alimentées par des énergies renouvelables. Lancée en 2017, l'entreprise a inauguré son premier site en 2021, et compte aujourd'hui quatre sites installés et plusieurs sites en construction à travers l'Europe, dont Schwäbisch Gmünd. En Allemagne notamment, Lhyfe ambitionne de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert pour la mobilité et l'industrie d'ici 2025, notamment grâce à des livraisons par « tube trailers » (hydrogène bulk).

Le réseau de stations H2 MOBILITY, pionnier en Europe

Actuellement, les véhicules à pile à combustible peuvent être ravitaillés à 700 bars dans environ 80 stations de ravitaillement publiques H2 MOBILITY en Allemagne, y compris les voitures particulières et les petits véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de ramassage des ordures. Quatre stations de ravitaillement supplémentaires sont en cours de planification, de construction ou de mise en service. Le ravitaillement à 350 bars est possible pour les bus et les camions dans 33 stations. L'extension du réseau se fera en fonction de la demande, notamment le long des réseaux transeuropéens de transport. D'autres options de ravitaillement à 350 bars sont en cours de mise en œuvre.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré deux nouveaux sites, et compte plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

À propos de H2 MOBILITY Deutschland

H2 MOBILITY Deutschland est un pionnier dans le développement d'un réseau de stations publiques de ravitaillement en hydrogène et le plus grand opérateur de stations publiques d'hydrogène en Europe. Ses domaines d'activité comprennent le développement technique, le financement, la planification, la construction, la commercialisation et l'exploitation des stations. H2 MOBILITY a été fondée en 2015 en tant que société de projet avec pour mission d'établir un réseau à l'échelle nationale allemande pour les stations de ravitaillement en hydrogène pour les voitures particulières. Les caractéristiques de la première génération de stations de ravitaillement étaient des capacités de stockage de max. 200 kilogrammes et un distributeur de 700 bars sur les sites des stations-service conventionnelles. En 2022, la société de projet est devenue une société à long terme, à vocation commerciale, dont l'objectif est de contribuer à la transition énergétique dans les transports grâce à un réseau performant de stations de ravitaillement en hydrogène. Lors d'un tour de table en 2022, H2 MOBILITY a pu lever 110 millions d'euros de capitaux pour le développement du réseau. Depuis, le principal investisseur est Hy24, un gestionnaire de fonds international dédié au développement mondial de l'hydrogène. H2 MOBILITY Deutschland s'est fixé pour objectif de se convertir complètement à l'hydrogène vert d'ici 2028.

Pour plus d'informations, voir www.h2-mobility.de/en

