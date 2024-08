Communiqué de la société LHYFE du 28/08/2024 - Lhyfe, OX2 et Velarion coopèrent pour créer en Suède l'un des plus grands pôles industriels européens axés sur l'hydrogène vert

28/08/2024 - 07:30

Nantes (France) et Stockholm (Suède), 28 août 2024, 7h30 – Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, OX2, l'un des plus grands développeurs européens d'éoliennes terrestres, et Velarion, une entreprise innovante du secteur des engrais verts fondée à Ånge, s'associent pour créer un pôle industriel basé sur l'hydrogène dans la municipalité d'Ånge, en Suède. Ce projet, situé au nord de Torpshammar, associera l'énergie éolienne à la production d'hydrogène vert à grande échelle pour générer des produits neutres en carbone.

A Marktjärn (Torpshammar), OX2 développe un parc éolien d'une capacité de production annuelle prévue de 1,4 TWh. Selon le projet, cette électricité verte devrait alimenter l'unité de production d'hydrogène que Lhyfe prévoit d'installer à Torpshammar, d'une capacité de production pouvant aller jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour (capacité d'électrolyse d'environ 300 MW). Lhyfe produit de l'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, dans des unités de production alimentées par des énergies renouvelables.

« Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce projet, qui utilisera l'électricité du parc éolien de Marktjärn pour alimenter un pôle industriel vert, favorisant une industrie locale durable et renforçant l'attractivité d'Ånge », a déclaré Anders Nilsson, responsable de l'énergie éolienne terrestre chez OX2.

« En raison de l'importante capacité de production potentielle de ce projet, nous sommes en contact avec plusieurs entreprises souhaitant utiliser l'hydrogène et ses sous-produits. Ces collaborations permettront de construire un écosystème local qui contribuera à l'économie de la région et à la création d'emplois », a déclaré Sara Wihlborg, country manager Suède de Lhyfe.

Velarion, l'un des principaux partenaires de cette initiative, envisage de construire l'une des premières usines d'engrais neutres en carbone au monde au sein de ce pôle. Selon le projet, cette installation de pointe utilisera de l'hydrogène vert pour produire de l'ammoniac vert, ce qui réduira considérablement les émissions de carbone dans la production d'engrais. L'ammoniac vert devrait répondre à la demande croissante du marché pour des produits durables.

Le projet entre maintenant dans sa phase d'étude de conception. Sa mise en œuvre dépendra des conclusions de cette étude, de l'octroi des licences d'exploitation et des permis environnementaux, ainsi que des décisions d'investissement financier.

Ensemble, Lhyfe, OX2 et Velarion souhaitent rendre possible la création de ce pôle industriel en s'appuyant sur des technologies de pointe pour faire d'Ånge le hub vert de la région. Les effets positifs à long terme devraient permettre à la municipalité de devenir un acteur de premier plan dans le secteur industriel durable et d'attirer davantage d'entreprises.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses 2ème et 3ème sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

A propos d'OX2

OX2 développe, construit et gère des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, y compris l'éolien, le solaire et le stockage d'énergie. L'entreprise opère sur 11 marchés européens et s'est étendue à l'Australie en 2023, en mettant l'accent sur les projets internes et acquis. Basée à Stockholm, OX2 emploie environ 500 personnes, a généré un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de couronnes suédoises en 2023 et est cotée au Nasdaq Stockholm depuis 2022.

A propos de Velarion Group

Le groupe Velarion, initialement spécialiste des industries forestières et chimiques, est devenu une entreprise de pointe dans le domaine des technologies vertes, avec un programme de développement durable à l'échelle mondiale. L'entreprise se concentre sur la production d'urée et d'ammoniac verts, essentiels pour parvenir à un avenir neutre en carbone. En utilisant son expertise dans les processus chimiques et les ressources renouvelables, Velarion crée des alternatives écologiques aux engrais traditionnels, réduisant l'empreinte carbone de l'agriculture et contribuant aux efforts mondiaux de décarbonisation.

