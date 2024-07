17/07/2024 - 07:30

Elyse Energy devient le 1er premier partenaire de Lhyfe dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de Nantes Saint-Nazaire Port remporté en novembre 2023

Nantes et Lyon (France), le 17 juillet 2024, 7h30 – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert, annonce aujourd'hui un partenariat avec Elyse Energy, pionnier de la production de molécules bas-carbone, en vue de développer la production de e-méthanol à partir d'hydrogène vert, au cœur de l'écosystème portuaire industriel et logistique de l'Estuaire de la Loire.

En novembre 2023, Lhyfe a été désigné lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé fin 2022 par le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire pour l'implantation d'une activité de production et de distribution industrielle d'hydrogène vert sur le site de Montoir-de-Bretagne afin notamment de décarboner le transport maritime.

Aujourd'hui, c'est dans cet objectif que Lhyfe et Elyse Energy, producteur de molécules bas-carbone, annoncent avoir signé un accord exclusif portant sur l' étude de faisabilité technique, économique, financière et réglementaire d'un projet de production d' e-méthanol sur ce site du port de Nantes Saint-Nazaire, à partir d'hydrogène vert. Il s'agit de la première collaboration de ce type pour chacune de ces deux PME industrielles françaises.

L'e-méthanol est un carburant propre permettant de décarboner notamment le transport maritime, ce qui représente un défi industriel et technologique majeur pour l'atteinte du double objectif de neutralité carbone et de sortie des énergies fossiles.

La mise en œuvre du projet sera subordonnée aux conclusions de cette étude, à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

Une présentation du projet par les partenaires est prévue au mois de septembre 2024.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses 2ème et 3ème sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

À propos de Elyse Energy

Fondée en 2020, Elyse Energy est une PME industrielle française indépendante, pionnière dans la production de molécules bas-carbone. Elyse Energy conçoit, développe, finance, construit et opère des unités de production de carburants durables issus d'électricité renouvelable et nucléaire et de carbone recyclé dans l'industrie ou la biomasse. Elyse Energy se concentre sur deux molécules : le kérosène de synthèse (carburants d'aviation durables) et le e-méthanol à destination des opérateurs maritimes et des industriels de la chimie. Forte d'une équipe de plus de 70 collaborateurs, labelisée French Tech 2030, Elyse Energy a développé un portefeuille de projets de production de molécules bas-carbone en France, en Espagne et au Portugal.

elyse.energy

