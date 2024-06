24/06/2024 - 07:30

Première subvention obtenue par Lhyfe pour l'un de ses projets en Suède

L'usine de production de 10 MW fournira jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour à des clients locaux des secteurs de la mobilité et de l'industrie

Lhyfe est l'un des pionniers de la production d'hydrogène vert en Europe, avec 4 sites de production installés et plusieurs sites en construction

Nantes (France), Stockholm (Suède), 24 juin 2024, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT: LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, annonce l'obtention d'une subvention pouvant atteindre 125,6 millions de couronnes suédoises (environ 11 M€) de la part de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour construire une unité de production d'hydrogène vert à Trelleborg, la ville la plus méridionale de Suède.

La région de Trelleborg est une plaque tournante du transport, avec le plus grand port roulier de Scandinavie où transitent chaque année 10% des exportations et des importations suédoises (source : port de Trelleborg).

Alors que les sociétés de transport et de logistique cherchent à remplacer leur flotte par des véhicules moins polluants, comme les véhicules électriques à hydrogène[1], cette transition nécessitera de grandes quantités d'hydrogène vert pour alimenter les stations de ravitaillement en hydrogène en construction dans la région et ainsi bâtir un réseau durable pour la mobilité décarbonée.

Grâce à cette usine, Lhyfe sera en mesure de produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) pour alimenter ces besoins et ainsi contribuer aux efforts déployés en vue d'atteindre la neutralité carbone. Les premiers kilos d'hydrogène vert sont attendus en 2027.

La subvention, qui financera les phases de développement et de conception, la fourniture d'équipements et les travaux de construction, représente environ 40% de l'investissement total estimé pour ce projet.

Lhyfe est l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à partir d'unités alimentées par de l'électricité renouvelable.

La 1ère usine de Lhyfe, située dans les Pays de la Loire dans l'ouest de la France, est opérationnelle depuis le 2nd semestre 2021, et trois autres unités ont été inaugurées depuis dans les régions Occitanie et Bretagne ainsi qu'en Allemagne. Plusieurs autres sites sont en cours de construction ou d'extension à travers l'Europe. Fin 2023, Lhyfe comptait 195 employés entièrement dédiés à la production d'hydrogène vert, avec des projets dans 12 pays et un pipeline de projets d'environ 10 GW en Europe.

« Nous sommes très heureux d'avoir obtenu cette subvention, qui est la première obtenue par Lhyfe pour l'un de ses projets en Suède. Nous la considérons comme une récompense évidente de nos efforts et comme la reconnaissance de notre expertise dans la production et la livraison d'hydrogène vert à de multiples clients au cours des deux dernières années.

C'est aussi la preuve que nous allons dans la bonne direction en Suède. Nous voulons d'ailleurs réitérer notre soutien à la feuille de route environnementale du gouvernement suédois et saluer le fait que la Suède se concentre sur l'expansion rapide d'une infrastructure hydrogène basée sur les énergies renouvelables. Ce projet contribuera à fournir de l'hydrogène vert pour la mobilité dans le sud de la Suède. Il soutiendra notre objectif d'accroître la pénétration de l'hydrogène vert dans tout le pays, tant pour la mobilité que pour l'industrie", a déclaré Sara Wihlborg, Responsable Suède chez Lhyfe.

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde, tandis que deux autres sites en France ont été inaugurés en décembre 2023.

L'entreprise compte actuellement plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

