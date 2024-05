02/05/2024 - 19:00

Nantes (France) – 2 mai 2024 – 19h00 – Les actionnaires de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation :

Jeudi 23 mai 2024 à 10h00

au 1 ter mail Pablo Picasso, 44000 Nantes.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO n°46 du 15 avril 2024. Cet avis est consultable sur le site Internet de Lhyfe, espace Investisseurs, section Assemblées générales .

L'avis de convocation sera publié dans le bulletin du BALO à paraître le 3 mai 2023. Cet avis sera également consultable sur le site Internet de la Société, espace Investisseurs, section Assemblées générales .

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (1 ter mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France) et sur son site internet ( www.lhyfe.fr ), espace Investisseurs, section Assemblées générales .

À compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, sur simple demande adressée à Uptevia – Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde, tandis que deux autres sites en France ont été inaugurés en décembre 2023.

L'entreprise compte actuellement plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe. Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

