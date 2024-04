30/04/2024 - 07:30

Nantes et Ugine (France), le 30 avril 2024, 7h30 – Lhyfe (Euronext : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et Ugitech, filiale de Swiss Steel Group, leader mondial dans les produits longs en acier inoxydable, annoncent la signature d'un protocole d'accord visant la création d'une unité de production d'hydrogène vert sur le site d'Ugine (Savoie), pour décarboner une partie des activités industrielles de l'aciériste ainsi que contribuer à la décarbonation de la mobilité locale et au modèle durable du tourisme d'hiver, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Il s'agit du premier accord visant à remplacer des énergies fossiles par de l'hydrogène vert dans le secteur de l'acier inoxydable, en Europe.

Dans le cadre de sa feuille de route pour décarboner ses activités, Swiss Steel Group, l'un des plus importants producteurs, transformateurs et distributeurs au monde de produits longs en aciers spéciaux, a décidé de recourir à l'hydrogène vert pour son site industriel d'Ugine (Ugitech), afin de remplacer le gaz naturel utilisé dans certains de ses équipements thermiques (brûleurs, fours de réchauffage, fours de traitements thermiques, etc.) et décarboner ainsi une partie de ses processus industriels. L'aciériste, qui produit environ 200 000 tonnes d'acier par an, a sélectionné Lhyfe pour l'accompagner dans cette transition énergétique. Ce projet pourrait éviter l'émission de 16 000 tonnes de CO 2 / an[1].

Lhyfe, qui signe ainsi son premier protocole d'accord avec un sidérurgiste, dispose déjà de 3 sites de production en France et construit actuellement plusieurs sites en Europe.

Une production envisagée allant jusqu'à 12 tonnes par jour pour décarboner les activités de Ugitech et développer la mobilité hydrogène sur le territoire

Lhyfe envisage d'installer sur le site d'Ugine d'Ugitech, une unité de production d'hydrogène vert d'une capacité allant jusqu'à 12 tonnes par jour (soit une capacité d'électrolyse de 30 MW maximum). Cet hydrogène vert serait principalement dédié à l'usine d'Ugitech, alimentée par un pipeline. Lhyfe fournirait également en hydrogène des acteurs locaux de la mobilité et de l'industrie afin de contribuer au développement de l'écosystème hydrogène local, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver de 2030.

Les deux partenaires abordent désormais la phase d'étude de faisabilité de ce projet. La mise en œuvre du projet sera subordonnée aux conclusions de cette étude, à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

Philippe Desorme, Directeur général adjoint chez Lhyfe : « Nous sommes ravis de signer ce protocole d'accord avec Ugitech, dont nous saluons l'engagement de décarbonation. Le secteur de l'acier est un grand consommateur d'énergies fossiles et fait partie des secteurs industriels à décarboner en priorité. La transition énergétique va devenir de plus en plus nécessaire pour assurer la pérennité de nos industries, et l'hydrogène vert s'impose comme l'un des piliers de cette transition : il peut et doit maintenant être déployé au plus vite, y compris dans le secteur de l'acier. »

Frédéric Perret, Directeur du développement chez Ugitech : « Ugitech est le coordinateur du projet HYDREAMS qui vise à démontrer la faisabilité de substituer le gaz naturel par de l'hydrogène décarboné dans les procédés thermiques de la transformation de l'acier (fours de réchauffage et de traitement thermique). HYDREAMS est composé de 9 partenaires européens et a bénéficié d'une subvention de la part du fonds européen RFCS. À l'aide d'essais en laboratoire et de démonstrateurs industriels, ce projet, démarré en avril 2023 et se terminant en octobre 2027, permettra de vérifier que la combustion hydrogène n'aura pas d'impact négatif sur les procédés et les produits. L'étape suivante consiste à déployer cette nouvelle solution sur l'ensemble des outils pour lesquels l'électrification directe n'est pas compatible. C'est l'objet de ce protocole d'accord avec Lhyfe. ».

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

En 2023, elle a inauguré ses 2ème et 3ème sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

A propos d'Ugitech

Ugitech est une entité de production de Swiss Steel Group, l'un des principaux producteurs d'aciers spéciaux longs coté à la SIX, dont le siège se trouve à Lucerne (Suisse).

Ugitech est l'un des fabricants leaders de produits longs en acier inoxydable, dans le monde entier. Ses principaux produits, les billettes, les barres, le fil machine et le fil tréfilé, sont issus de son aciérie, transformés dans son laminoir à chaud et ses tréfileries. Les aciers inoxydables sont caractérisés par leurs hautes propriétés mécaniques. Ils sont utilisés pour la fabrication d'une multitude de pièces, parmi lesquelles les vannes, les composants de turbines, les baguettes de soudure ou les instruments chirurgicaux. Avec plus de 115 ans d'expérience dans la fabrication d'acier et des travaux de recherche permanents dans le domaine de la métallurgie, l'entreprise garantit aux clients de ses marchés tels que l'industrie automobile, la construction, l'industrie des procédés, l'industrie aéronautique, ainsi que le marché médical, des solutions optimales pour des applications très exigeantes.

Contacts



LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation investisseursLHYFEYoann Nguyen

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse financièreACTUSManon Clairet01 53 67 36 73

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com LHYFE - Relation presse métierNouvelles GrainesClémence Rebours06 60 57 76 43 Ugitech

Frédérique Tissot

Director Distribution Marketing Stainless Steel Division /

Director Swiss Steel Group Internal Communications

C +33 (0) 6 26 18 03 72

Frederique.tissot@swisssteelgroup.com Frédérique TissotDirector Distribution Marketing Stainless Steel Division /Director Swiss Steel Group Internal CommunicationsC +33 (0) 6 26 18 03 72

[1] sur le scope 1 du bilan carbone qui concerne toutes les émissions directes de gaz à effet de serre résultant des activités de l'entreprise (source : Ugitech).