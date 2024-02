27/02/2024 - 07:30

Avec cette unité basée dans le nord-est du pays, Lhyfe vise une capacité de production de huit tonnes d'hydrogène vert par jour à destination de l'industrie et des transports

Objectif : soutenir les ambitions Zéro émission nette en permettant de réduire de plusieurs milliers de tonnes les émissions de CO2

Nantes (France), le 27 février 2024, 7h30 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, dévoile ce jour le projet de sa première usine au Royaume-Uni afin de soutenir l'effort britannique vers le Zéro émission nette.

Le projet d'implantation de l'entreprise dans le nord-est de l'Angleterre est soutenu par Shepherd Offshore, l'un des principaux fournisseurs de services dans les domaines maritimes et énergétiques, à la suite de la signature d'un accord foncier pour le terrain qui accueillera l'usine.

Si le projet est approuvé, cette unité, située sur la friche industrielle historique de la centrale électrique de Neptune Bank à Wallsend (North Tyneside), aura une capacité d'électrolyse initiale de 20 mégawatts (MW) et pourra produire jusqu'à huit tonnes d'hydrogène vert par jour.

À titre d'équivalence, huit tonnes permettent à un camion à hydrogène de parcourir environ 100 000 km sans émettre un seul gramme de CO2. Avec la même quantité, une voiture pourrait faire 20 fois le tour de la Terre, soit environ 800 000 km.

Baptisée Lhyfe Wallsend, cette usine vise à approvisionner les acteurs de l'industrie et de la mobilité qui souhaitent décarboner leurs activités.

Lhyfe est l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à partir d'unités alimentées par de l'électricité renouvelable. L'électrolyseur sépare la molécule d'eau (H2O) en deux molécules distinctes : l'hydrogène (H) et l'oxygène (O).

La 1ère usine de Lhyfe, située dans les Pays de la Loire dans l'ouest de la France, est opérationnelle depuis le 2nd semestre 2021, et deux autres unités ont été inaugurées dans les régions Occitanie et Bretagne en décembre 2023.

Plusieurs autres sites sont en cours de construction ou d'extension à travers l'Europe.

L'annonce de ce projet Lhyfe Wallsend intervient 18 mois après l'ouverture de la filiale britannique de Lhyfe, dont le siège est à Newcastle, pour répondre à la demande croissante des entreprises désireuses de réduire leur dépendance à l'égard du gaz naturel et des autres combustibles fossiles.

Au Royaume-Uni, Lhyfe vise à devenir un fournisseur majeur d'hydrogène pour les entreprises industrielles et de transports fortement consommatrices d'énergie, afin de renforcer l'indépendance énergétique du pays et de créer de nouvelles opportunités économiques.

Lhyfe a également l'ambition de développer la production d'hydrogène en mer, en exploitant l'énorme potentiel éolien offshore du Royaume-Uni.

L'usine Lhyfe Wallsend occupera un terrain de 1,6 hectares, loué en zone industrielle le long de la rive nord du fleuve Tyne.

Ce site faisait autrefois partie de la centrale électrique de Neptune Bank, pionnière de la distribution d'électricité à haute tension au début du XXème siècle, qui a fait figure de modèle pour le réseau national.

Lhyfe Wallsend utilisera de l'électricité verte provenant du réseau, conformément à la norme britannique sur l'hydrogène à faible teneur en carbone. L'entreprise étudie également la possibilité de s'approvisionner en électricité à partir de ressources renouvelables locales, telles que l'énergie solaire et l'énergie éolienne.

L'usine que Lhyfe prévoit de développer à Wallsend bénéficie du soutien de Shepherd Offshore, une société leader de la prestation de services dans le secteur énergétique au Royaume-Uni, qui bénéficie de plus de 40 ans d'expérience. Shepherd Offshore développe et exploite différents types d'installations tout en accompagnant ses clients dans leur activité sur la rive nord du fleuve Tyne. Shepherd Offshore a également réaménagé en profondeur le parc énergétique de Neptune et de Swans. L'entreprise dispose de plus de 1 700 mètres de quai et plus de 80 hectares de capacité globale sur la rive nord du Tyne.

Lhyfe est en discussions avancées avec plusieurs entreprises fortement consommatrices d'énergie dans la région et dans tout le Royaume-Uni, notamment des entreprises de transport ou qui possèdent des flottes de véhicules susceptibles d'utiliser l'hydrogène dans leurs activités.

Le projet détaillé et son calendrier seront présentés aux autorités administratives de North Tyneside au printemps, tandis qu'une concertation publique a été lancée.

Le projet est notamment soumis à l'obtention du permis de construire et d'une décision d'investissement financier.

Taia Kronborg, Chief Business Officer chez Lhyfe : « Nous sommes ravis que North Tyneside soit le site de notre 1er projet de production d'hydrogène vert au Royaume-Uni. Le développement de projets d'hydrogène vert est essentiel pour que les organisations très consommatrices d'énergie puissent décarboner leurs activités. Nous espérons que ce projet aidera non seulement le Nord-Est, mais aussi l'ensemble du Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d'émissions nettes zéro.

Chez Lhyfe, nous démontrons que l'hydrogène vert est désormais une réalité et un moteur essentiel de la transition vers l'énergie propre. Nous avons pour principe de travailler avec des partenaires et communautés locales pour créer des projets qui apportent une valeur ajoutée au niveau local, c'est un élément clé pour que développer une activité qui répond précisément à la demande. »

Charles Shepherd, Directeur général de Shepherd Offshore : « Shepherd Offshore se réjouit d'annoncer son partenariat avec Lhyfe pour l'installation d'un site de production d'hydrogène vert à Wallsend. Shepherd Offshore s'engage pleinement à franchir une nouvelle étape cruciale dans le renforcement et l'évolution du fleuve Tyne et se réjouit d'accueillir Lhyfe sur sa rive nord. »

À propos de l'hydrogène vert

L'hydrogène est un gaz qui n'émet pas de CO2 lorsqu'il est utilisé, mais son empreinte carbone varie en fonction de son mode de production. L'hydrogène vert et renouvelable de Lhyfe est produit à partir d'un processus d'électrolyse de l'eau, sur des sites de production alimentés par de l'électricité renouvelable. L'eau est introduite dans l'électrolyseur, qui la sépare en hydrogène et en oxygène : le seul co-produit est donc l'oxygène. L'hydrogène est comprimé et transporté localement à partir de l'unité de production, ce qui constitue une alternative aux combustibles fossiles.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses deuxième et troisième sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com

Cliquez pour accéder au kit média de Lhyfe (dossier de presse et visuels)

A propos de Shepherd Offshore

Shepherd Offshore est l'un des principaux prestataires de services dans le secteur de l'énergie au Royaume-Uni, qui développe et exploite ses installations sur la rive nord du fleuve Tyne. Le succès et l'influence de Shepherd Offshore sont partagés par l'ensemble de l'économie de la région. Depuis plus de 40 ans, nous contribuons de manière significative à la croissance continue du secteur de l'offshore et de l'énergie le long du fleuve Tyne, avec des effets bénéfiques directs et indirects sur l'économie locale. En développant l'infrastructure locale, nous accompagnons les industries offshore, marines, les fournisseurs d'énergie renouvelable et les industries de la construction sur le fleuve Tyne. L'entreprise s'est engagée à régénérer le Tyne de manière responsable et à créer les emplois qui en découlent. En créant un avantage concurrentiel pour toutes les parties prenantes lors de la colocalisation.

shepherdoffshore.com

Contacts