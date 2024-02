01/02/2024 - 08:00

Nantes (France) et Montréal (Canada), le 1er février 2024, 8h00 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et Groupe International SAF+ (SAF+), chef de file mondial spécialisé dans la production et la commercialisation de carburant e-SAF (electro Sustainable Aviation Fuel), souhaitent combiner leurs expertises pour développer la production d'e-SAF à partir d'hydrogène vert et renouvelable, sur un site de production situé dans la région du Havre. Il s'agit de la première annonce de ce type pour Lhyfe.

SAF+, chef de file mondial de l'énergie propre pour l'aviation, offre une expertise technique de pointe en vue de fournir des solutions de carburants durables (e-SAF) et de contribuer à la décarbonation de l'industrie aéronautique, en utilisant des matières premières disponibles et des énergies renouvelables - conformément à la réglementation internationale et européenne (CORSIA et RefuelEU) -, à l'image de l'hydrogène vert produit par Lhyfe.

SAF+ rassemble une coalition d'acteurs internationaux de premier plan et issus de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aviation. L'entreprise a notamment annoncé en juillet 2023 la signature d'un protocole d'accord avec le Groupe Air France-KLM pour l'approvisionnement de carburant e-SAF de seconde génération, dont les premières livraisons sont prévues d'ici 2030.

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable. Le premier site de l'entreprise est déjà opérationnel depuis le second semestre 2021, tandis que deux autres sites en France ont été inaugurés en décembre 2023. Plusieurs autres sites sont en cours de construction ou d'extension

à travers l'Europe.

Dans le cadre de ce protocole d'accord, Lhyfe et SAF+ prévoient d'évaluer le potentiel de développement de la production d'e-SAF dans la région du Havre et de signer un accord de

co-développement.

Les partenaires viseraient une installation dans la région portuaire du Havre, où Lhyfe construirait un site de production d'hydrogène vert d'une capacité de plus de 100 tonnes / jour (300 MW de capacité d'électrolyse installée) afin d'alimenter un site de production de e-SAF que SAF+ envisage de construire. Cet ensemble industriel serait connecté au réseau de transport d'hydrocarbures,

afin d'acheminer le e-SAF obtenu depuis Le Havre jusqu'aux aéroports de la région parisienne,

ainsi que du Nord et de l'Est de la France via les infrastructures existantes.

Les deux partenaires visent un début de commercialisation à horizon 2030, pour coïncider avec les attentes du marché et les objectifs de zéro émission fixés pour 2050.

« Cet accord entre Lhyfe et SAF+, nous permet aujourd'hui de démontrer à nos actionnaires et nos parties prenantes que notre stratégie européenne suit son cours avec succès. La demande pour le SAF dans les années à venir sera exponentielle et il faut donc dès aujourd'hui être en mesure de démontrer que des solutions viables seront mises en place sur le court terme. Le partenariat qui est signé aujourd'hui entre deux leaders comme Lhyfe et SAF+ est la preuve que nous pouvons parvenir à atteindre ces objectifs » explique le PDG de SAF+, Jean Paquin.

Pour Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : « À travers cet accord ambitieux avec SAF+, nous affichons notre volonté de contribuer à décarboner non seulement l'industrie et le transport routier, mais également le transport aérien, qui représentait en 2020 2,9 % des émissions mondiales de CO 2 1. L'hydrogène vert et renouvelable est désormais une solution mature qui s'est imposée comme l'un des piliers de la décarbonation, il peut et doit maintenant être déployé au plus vite, y compris dans l'industrie aéronautique ».

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, elle a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle a inauguré ses deuxième et troisième sites et a plusieurs sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 195 collaborateurs à fin décembre 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

À propos de Groupe International SAF+

SAF+, leader mondial dans la production et la commercialisation de carburant e-SAF (electro Sustainable Aviation Fuel) offre une solution durable et exceptionnelle pour décarboner le secteur de l'aviation. L'e-SAF est l'une des options immédiates et efficaces dont dispose le secteur pour parvenir à zéro émission d'ici 2050, tout en s'intégrant d'infrastructures existantes.

SAF+ dispose d'une usine pilote de pointe à Montréal (Québec, Canada) où il a démontré son expertise et ses capacités de production d'e-SAF. L'entreprise développe actuellement un porte-folio de projets à travers le monde. La mise en service de la première usine est prévue pour 2028.

