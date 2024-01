24/01/2024 - 18:15

Nantes et Madrid (France), le 24 janvier 2024 - 18h15 - Lhyfe (Euronext : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et EDP Renewables (Euronext : EDPR), l'un des leaders mondiaux du développement d'énergie renouvelable, annoncent la signature d'un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable (Corporate Power Purchase Agreement ou CPPA) sur 15 ans.

Au titre de ce CPPA d'une durée de 15 ans, Lhyfe achètera de l'énergie renouvelable produite par une centrale solaire de 39 MWac (55 MWdc) qui sera construite en Allemagne par EDPR, à travers Kronos Solar EDPR, et qui devrait être raccordée au réseau en 2025.

Ce contrat d'achat d'électricité est la première concrétisation du partenariat industriel signé en 2022 entre les deux entreprises. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu qu'EDPR fournirait de l'électricité renouvelable destinée aux sites de production d'hydrogène de Lhyfe, et que les deux entreprises identifieraient des opportunités de co-développement de projets visant à décarboniser des secteurs d'activité où l'électrification n'est pas réalisable.

Pour Lhyfe, ce C PPA est le plus important jamais conclu à ce jour et garantit l'approvisionnement en énergie renouvelable de ses futurs sites de production d'hydrogène vert en Allemagne, confortant ainsi son développement soutenu. Dans le Bade-Wurtemberg et en Basse-Saxe, Lhyfe construit actuellement deux unités de production représentant une capacité de production totale maximale de 8 tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour. Cet hydrogène vert approvisionnera des acteurs locaux pour des usages liés à la mobilité et à des procédés industriels.

Ce CPPA permet à Lhyfe de poursuivre le renforcement de son réseau de partenaires fournisseurs d'électricité renouvelable, avec la signature de deux autres CPPA en 2023, et ainsi de garantir des conditions de vente de l'hydrogène renouvelable compétitives sur le long terme.

Pour EDP Renewables, cet accord est une étape importante car il s'agit du premier contrat corporate long terme de fourniture d'énergie renouvelable signé en Allemagne depuis son expansion, et également le premier PPA signé avec un producteur d'hydrogène. Il témoigne du succès d'EDPR dans l'obtention de nouveaux PPA, renforce le profil à faible risque de la société et sa stratégie de croissance, basée sur le développement de projets compétitifs offrant une visibilité long terme et favorisant l'accélération de la transition énergétique et la décarbonisation de l'économie. En signant à nouveau un contrat à long terme avec un client majeur, EDPR confirme le fort développement de son activité PPA avec des acteurs du secteur des utilities et de grandes entreprises. EDPR a d'ores et déjà sécurisé à ce jour plus de 55% de son objectif de capacités nouvelles de production d'énergie renouvelable sur la période 2023-2026.

EDPR s'est implanté en Allemagne en 2022 avec l'acquisition de Kronos Solar EDPR, et dispose actuellement d'un pipeline de projets de plus de 8 GWc à différents stades de développement dans le domaine de l'énergie solaire, y compris des projets agri photovoltaïques. Alors que les activités d'EDPR en Allemagne se concentrent à ce stade sur la technologie solaire, la société a l'ambition de développer des projets éoliens dans le pays d'ici la fin de la décennie.

"La signature de cet accord à long terme avec Lhyfe est une opportunité importante pour EDPR car elle renforce notre engagement à accélérer la pénétration des énergies renouvelables en Europe, en particulier sur un marché allemand qui a l'ambition d'atteindre des objectifs photovoltaïques significatifs d'ici la fin de la décennie. Nous sommes heureux, par l'intermédiaire de Kronos Solar EDPR, de pouvoir contribuer à ces objectifs en nous associant à Lhyfe, dont l'activité complète notre objectif de réduction des émissions de CO 2 ", Duarte Bello, Directeur des opérations Europe chez EDP Renewables.

"Grâce à cet accord, nous assurons localement et à long terme notre approvisionnement en électricité renouvelable. La quasi-totalité de la production de la centrale solaire d'EDPR sera utilisée pour alimenter nos sites de production d'hydrogène vert et renouvelable, contribuant ainsi à la décarbonisation de la mobilité et de l'industrie qui utilisent actuellement des combustibles fossiles ou de l'hydrogène dérivé du carbone. Nous renforçons également notre partenariat stratégique avec EDPR, avec qui nous sommes extrêmement heureux de collaborer dans l'industrie de l'hydrogène", Matthieu Guesné, PDG & fondateur de Lhyfe.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2ème et 3ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

A propos d'EDPR

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est un leader mondial du développement des énergies renouvelables qui a acquis une position importante dans le secteur énergétique, en établissant une présence dans quatre régions du monde : l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie-Pacifique. Avec son siège à Madrid et ses principaux bureaux régionaux à Houston, São Paulo et Singapour, EDPR dispose d'un solide portefeuille de développement d'actifs de premier plan et d'une capacité d'exploitation de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables. Il convient de noter en particulier l'éolien terrestre, le solaire distribué à grande échelle, l'éolien en mer (OW - par le biais d'une coentreprise à 50/50) et les technologies complémentaires aux énergies renouvelables, telles que le stockage et l'hydrogène vert.

La politique d'EDPR centrée sur les salariés bénéficie de reconnaissances telles que la certification Top Employer 2024 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Grèce, Portugal et Pologne), en Colombie, au Chili, au Brésil et à Singapour, et se traduit également par l'inclusion dans l'indice Bloomberg Gender Equality Index.

EDPR est une division d'EDP (Euronext : EDP), un leader de la transition énergétique qui met l'accent sur la décarbonation. Outre sa forte présence dans les énergies renouvelables (avec EDPR et les opérations hydroélectriques), EDP a une présence intégrée au Portugal, en Espagne et au Brésil, y compris les réseaux électriques, les solutions clients et la gestion de l'énergie.

EDP - l'actionnaire principal d'EDPR - est cotée à l'indice Dow Jones depuis 16 années consécutives et a récemment été désignée comme la société d'électricité la plus durable de l'indice.

www.edpr.com

