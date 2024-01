22/01/2024 - 07:30

Nantes (France) et Londres (Royaume-Uni), le 22 janvier 2024 - 7h30. Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur et fournisseur européen d'hydrogène vert et renouvelable, et Source Galileo, développeur européen d'énergie renouvelable, annoncent avoir conclu un partenariat en vue de développer des unités de production d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni et en Irlande.

Le protocole d'accord signé entre les deux entreprises vise à déployer des installations de production d'hydrogène alimentées par de l'énergie renouvelable, contribuant ainsi aux objectifs Net Zero des deux pays anglo-saxons.

Dans le cadre de cet accord, Lhyfe et Source Galileo associeront leurs expertises pour produire et fournir de l'hydrogène vert et renouvelable à une large variété de clients dans l'industrie et le transport, et ainsi contribuer à la décarbonation de leurs activités.

Dans le cadre de ce partenariat, Lhyfe et Source Galileo déploieront des sites de production d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni, où plusieurs projets sont déjà en cours. Les deux entreprises étudient également les possibilités de développer des projets en Irlande, et travaillent à identifier les consommateurs et à évaluer différents facteurs tels que la disponibilité du réseau, l'approvisionnement électrique, la disponibilité des terrains et les exigences en matière d'aménagement du territoire.

Lhyfe et Source Galileo sont convaincues que les économies d'échelle réalisées grâce à cette collaboration peuvent accélérer le déploiement de l'hydrogène vert et répondre à la demande croissante des entreprises qui souhaitent réduire leur dépendance au gaz naturel et aux autres combustibles fossiles.

Dans un premier temps, les entreprises utiliseront l'électricité provenant de sources renouvelables terrestres. A plus long terme, elles pourraient exploiter l'énorme potentiel éolien en mer du Royaume-Uni et de l'Irlande, ce qui permettrait de contourner les contraintes du réseau électrique.

Lhyfe est l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, avec des unités de production alimentées par de l'électricité renouvelable.

Sa première usine fonctionne depuis le 2nd semestre 2021, et deux autres sites ont été inaugurés en Occitanie et en Bretagne en décembre 2023.

Cinq autres sites sont actuellement en cours de construction ou d'extension dans toute l'Europe.

Depuis le lancement de ses activités au Royaume-Uni en 2022 pour contribuer à la décarbonisation locale, Lhyfe a établi des bureaux à Newcastle et à Sheffield.

Lhyfe vise à atteindre une capacité d'électrolyse installée de 200 MW d'ici la fin de 2026 et un objectif ambitieux de 3 GW d'ici la fin de 2030.

Source Galileo a été fondée pour accélérer le déploiement de projets d'énergie renouvelable à grande échelle dans le cadre de la transition énergétique.

Elle dispose d'un pipeline d'environ 10 GW de projets éoliens offshore et de projets d'hydrogène en cours de développement au Royaume-Uni, en Irlande et en Norvège.

L'entreprise développe également des projets de stockage d'énergie dans des batteries et des projets solaires à terre.

L'hydrogène vert peut favoriser une décarbonation massive, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner tels que l'industrie lourde, notamment la chimie et la sidérurgie.

Il peut également être utilisé pour les transports lourds, notamment les bus, les camions,

les véhicules de construction ou de logistique, etc.

L'hydrogène vert, produit à partir d'électrolyse de l'eau, peut également remplacer à long terme les plus de 3 000 TWh d'hydrogène actuellement produits à partir de pétrole, de gaz et de charbon dans le monde.

Le gouvernement britannique a doublé son objectif de production d'hydrogène bas carbone, le faisant passer de 5 GW à 10 GW d'ici à 2030, dont au moins la moitié d'hydrogène vert.

L'Irlande a publié sa stratégie nationale hydrogène en juillet 2023, avec un plan visant à développer d'ici à 2030 une production nationale d'hydrogène de 2 GW à partir de parcs éoliens en mer.

Kevin Lynch, Directeur général de Source Galileo : « Nous pensons que le développement d'une économie de l'hydrogène, parallèlement aux énergies renouvelables, est essentiel à la transition énergétique. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont tous deux des stratégies en matière d'hydrogène. Le Royaume-Uni s'est engagé à déployer 50 GW d'énergie éolienne en mer d'ici 2030, et l'Irlande devrait développer au moins 20 GW d'énergie éolienne en mer d'ici 2040, avec un objectif initial de 2 GW de production d'hydrogène à partir de cette énergie éolienne d'ici 2030. Notre partenariat avec Lhyfe offre à la fois une solution de production à terre et en mer, c'est un grand pas pour aider le gouvernement à atteindre ses objectifs en matière d'hydrogène. »

Stirling Habbitts, Directeur du développement commercial de l'hydrogène chez Source Galileo : « Avec Lhyfe, nous visons à décarboner des secteurs difficiles, en particulier les processus industriels, grâce à l'utilisation de l'hydrogène vert. Le rôle de l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie sera essentiel pour surmonter les contraintes émergentes des réseaux électriques actuels, en garantissant aux industries un approvisionnement supplémentaire en énergie propre au-delà des capacités actuelles du réseau électrique. »

Taia Kronborg, Chief Business Officer chez Lhyfe : « Nous sommes heureux d'annoncer cet accord avec Source Galileo, qui représente une véritable opportunité de faire avancer la transition vers l'énergie propre avec la production d'hydrogène vert à grande échelle. Lhyfe avance à grands pas pour permettre la décarbonation des écosystèmes et libérer l'extraordinaire potentiel des énergies renouvelables au Royaume-Uni et en Irlande. L'hydrogène vert est l'une des solutions clés pour atteindre l'objectif Net Zero, et la bonne nouvelle est qu'il peut être déployé dès aujourd'hui, améliorant la souveraineté énergétique des pays tout en stimulant les économies locales. »

A propos de l'hydrogène vert

L'hydrogène est un gaz qui n'émet pas de CO2 lorsqu'il est utilisé, mais son empreinte carbone varie en fonction de son mode de production. L'hydrogène vert et renouvelable de Lhyfe est produit à partir d'un processus d'électrolyse de l'eau, sur des sites de production alimentés par de l'électricité renouvelable. L'eau est introduite dans l'électrolyseur, qui la sépare en hydrogène et en oxygène : le seul co-produit est donc l'oxygène. L'hydrogène est comprimé et transporté localement à partir de l'unité de production, ce qui constitue une alternative aux combustibles fossiles.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2ème et 3ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Source Galileo

Source Galileo est un développeur européen de projets d'énergie renouvelable, œuvrant pour l'investissement long terme dans ce type de projets. Source Galileo développe des projets éoliens offshore à grande échelle, ainsi que des projets terrestres de batteries, d'énergie solaire et maintenant d'hydrogène. Source Galileo a son siège à Londres ainsi que des bureaux à Dublin et à Haugesund, en Norvège. Elle est soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels majeurs. sourcegalileo.com

Contacts