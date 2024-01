05/01/2024 - 18:15

Nantes (France) – 5 janvier 2024 – 18h15 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 décembre 2023, conformément à l'article

223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/12/2023 47 908 148 théoriques 67 143 048 exerçables1 67 090 330

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 décembre 2023, 52 718 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2ème et 3ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

