05/01/2024 - 18:00

Nantes – le 5 janvier 2024 – 18h00 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, à Natixis Oddo BHF, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 52 718 titres Lhyfe

Solde en espèces : 326 250,43 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

Achats 184 055 titres 878 259,96 € 2 138 transactions Ventes 171 856 titres 815 509,65 € 2 405 transactions

Les informations ci-dessus incluent les données du 2nd semestre 2023 relatives au contrat de liquidité conclu avec Portzamparc (cessation au 1er septembre 2023) et celles relatives au contrat de liquidité conclu avec Natixis Oddo BHF (entrée en vigueur le 4 septembre 2023).

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 40 519 titres Lhyfe

Solde en espèce : 189 002,12 €

Il est également rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF, le 4 septembre 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 41 276 titres Lhyfe

Solde en espèces : 383 632,25 €

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, l'entreprise a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde. En 2023, elle inaugure ses 2ème et 3ème sites, et compte actuellement 5 sites en construction ou extension à travers l'Europe.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Contacts

LHYFE - Relation investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com LHYFE - Relation presse financière

ACTUS

Manon Clairet

01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr LHYFE - Relation presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

06 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com

Annexe