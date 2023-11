02/11/2023 - 07:30

Lhyfe, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) et Flexens s'associent afin de développer et construire une solution intégrée ambitieuse d'îlot énergétique autour de l'éolien offshore à grande échelle, de production d'hydrogène vert et d'autres activités créatrices de valeur ancrées localement sur les îles Åland (Finlande).

Nantes (France), Copenhague (Danemark) et Helsinki (Finlande), le 2 novembre 2023, 7h30.

CIP, par l'intermédiaire de Copenhagen Energy Islands, Lhyfe (EURONEXT : LHYFE) et Flexens lancent conjointement le projet Åland Energy Island. Ce projet comprendra la production d'énergie éolienne offshore à grande échelle ainsi que la production d'hydrogène vert. L'ambition de ce nouveau projet est de développer une production d'hydrogène à grande échelle sur les îles Åland en Finlande, intégrée à l'installation d'éoliennes en mer d'une puissance de plusieurs gigawatts, pour une utilisation à la fois sur les îles Åland et plus largement dans cette région d'Europe. Ce projet soutiendrait ainsi les objectifs des îles d'Åland et de l'Union européenne en matière d'indépendance énergétique et de décarbonation.

L'intégration de l'énergie éolienne en mer et de la production d'hydrogène vert offrira aux îles Åland une voie d'accès au marché pour les ressources éoliennes inexploitées qui les entourent, ce qui fera des îles Åland un acteur clé de la transition écologique pour l'ensemble de la région. La configuration exacte du projet d'îlot énergétique d'Åland sera déterminée en étroite collaboration avec les autorités locales et d'autres parties prenantes locales afin de maximiser les avantages écologiques et économiques pour les îles Åland. CIP, Lhyfe et Flexens se félicitent de l'occasion qui leur est donnée de contribuer au développement de l'énergie éolienne en mer et de l'hydrogène vert sur les îles Åland, en lien avec toutes les parties prenantes concernées.

Le consortium associe un ensemble de compétences et d'expertises complémentaires qui permettront le développement de l'éolien en mer et profiteront à l'ensemble de la société sur les îles Åland :

CIP est le plus grand gestionnaire de fonds au monde dans les investissements dans les énergies renouvelables et un leader mondial dans l'éolien offshore, l'hydrogène vert et les îles énergétiques.

Lhyfe apporte une expertise et des capacités de premier plan dans le développement, la conception et l'exploitation d'installations d'hydrogène sur terre et en mer en Europe, avec une usine en activité en France et sept usines en cours de construction en Suède, en France et en Allemagne. Lhyfe exploite la première usine de production d'hydrogène offshore au monde (Sealhyfe) alimentée par une turbine éolienne flottante.

Flexens est un important développeur régional de projets d'hydrogène et a son siège à Åland, ce qui lui permet d'apporter une connaissance locale du développement de telles infrastructures à Åland ainsi que de la manière dont l'intégration locale profite au système énergétique local.

Avec Flexens comme partenaire, le consortium est bien positionné pour développer ce projet qui prend en compte les besoins locaux des îles Åland. En ligne avec le projet Sunnanvind porté par le gouvernement local (développement d'énergie éolienne offshore au large d'Åland), le consortium vise un bénéfice substantiel pour les îles Åland en termes sociaux et économiques en garantissant la participation et l'emploi local dans le cadre du projet et des activités connexes. En outre, le projet contribuera aux ambitions écologiques des îles Åland de devenir une société entièrement fondée sur le recours à l'énergie verte, tout en tenant compte de la préservation de l'environnement terrestre et marin des îles.

« Le développement du projet d'îlot énergétique d'Åland fournira une voie d'accès au marché à forte valeur ajoutée pour l'éolien offshore régional, soutenant ainsi les ambitions d'Åland en matière de création de valeur et d'emplois en local, ainsi que la transition énergétique et l'indépendance énergétique de l'ensemble de la région. Les fortes complémentarités entre les différents partenaires du consortium permettront de structurer et de développer l'îlot énergétique d'Åland en intégrant des installations éoliennes offshore et de production d'hydrogène et en tenant compte des intérêts environnementaux, économiques et sociaux des îles Åland », a déclaré Thomas Dalsgaard, Partner chez CIP.

« Ce partenariat avec CIP est une reconnaissance majeure de la capacité de Lhyfe à développer des projets onshore et offshore à grande échelle dans les pays nordiques : il nous permet de passer à l'étape suivante de notre développement. Ce projet démontre comment l'hydrogène vert peut s'intégrer dans un vaste système intégré d'énergie renouvelable grâce à sa capacité à stocker et à transformer l'électricité renouvelable. Il servirait d'exemple pour toute l'Europe », a indiqué Taia Kronborg, Chief Business Officer chez Lhyfe.

« Flexens a été fondée autour du projet pilote et de démonstration « Smart Energy Åland » et a ainsi acquis une connaissance approfondie de la société d'Åland et de son système énergétique. Nous voyons une opportunité sans précédent de créer et d'étendre les activités liées aux énergies renouvelables à Åland pour en faire un centre de compétences et de connaissances pour l'avenir de l'énergie offshore dans toute la région de la mer Baltique », a déclaré Berndt Schalin de Flexens.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

À propos de Copenhagen Infrastructure Partners

Fondé en 2012, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) est aujourd'hui le plus grand gestionnaire de fonds dédié aux investissements dans les énergies renouvelables et un leader mondial dans l'éolien offshore. Les fonds gérés par CIP se concentrent sur les investissements dans l'éolien offshore et terrestre, le solaire photovoltaïque, la biomasse et l'énergie issue des déchets, le transport et la distribution, la capacité de réserve, le stockage, la bioénergie avancée et le Power-to-X (transformation d'électricité en un autre vecteur énergétique).

CIP gère onze fonds et a levé à ce jour environ 25 milliards d'euros pour des investissements dans l'énergie et les infrastructures connexes auprès de plus de 150 investisseurs institutionnels internationaux. CIP compte environ 400 employés et 12 bureaux dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site www.cip.com

À propos de Flexens

Flexens a été créée en 2018 dans le cadre d'un vaste programme de recherche et de la coopération des principaux acteurs du secteur de l'énergie en Europe du Nord. Sa mission est de devenir une entreprise leader dans le secteur des systèmes d'énergies renouvelables en croissance rapide, en capitalisant sur les compétences et l'expertise développées lors de la construction de la plateforme de test et de démonstration RES (Renewable Energy Systems) de Smart Energy Åland.

Aujourd'hui, Flexens compte 21 professionnels qualifiés et a acquis une grande partie des compétences de base nécessaires pour remplir sa mission de création, de développement et de mise en œuvre de systèmes énergétiques autonomes, évolutifs, intégrés et abordables, basés sur un mélange d'énergies 100 % renouvelables, en développant des projets Power-to-X.

En mars 2023, Lhyfe a annoncé l'acquisition d'une participation de 49 % dans Flexens, devenant ainsi le principal actionnaire de la société.

Contacts :

Lhyfe

Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations investisseurs

LHYFE

Yoann Nguyen

investors@lhyfe.com

CIP

Presse : media@cip.com

Åland Energy Island Project

Thomas Dalsgaard, Partner

+45 5364 1999

tda@cip.com Relations investisseurs

Thomas Kønig, Partner

+45 7070 5151

tkon@cip.com

Flexens