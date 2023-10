17/10/2023 - 14:00

Ce site sera le plus grand site de production d'hydrogène vert et renouvelable de l'Est francilien (2 t/j soit une capacité installée de 5 MW) et le 1 er de la région à proposer une livraison par conteneurs.

Il alimentera par ailleurs, par canalisation directe, la station de distribution Avia exploitée par Thevenin & Ducrot, ainsi qu'un acteur industriel.

L'hydrogène vert et renouvelable ainsi produit et distribué aux portes de Paris permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et accompagnera la mise en place de la ZFE (Zone à faibles émissions).

La mise en service des deux équipements est prévue en 2026.

Nantes (France), le 17 octobre 2023, 14h00 - Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et Thevenin & Ducrot (AVIA), distributeur d'énergie pour la mobilité, ont été retenus par la ville de Bussy-Saint-Georges et ses partenaires dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) pour la mise en place d'une filière hydrogène vert en Seine-et-Marne.

En 2022, la ville de Bussy-Saint-Georges a décidé de lancer la réflexion autour du développement d'un écosystème territorial hydrogène. Fort d'une étude d'opportunité concluante, la ville a fédéré plusieurs partenaires autour de ce projet : EpaMarne (Établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée), la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire, le département de Seine-et-Marne, le SDESM (Syndicat Départemental des énergies de Seine-et-Marne) et la CCI (Chambre de commerce et d'industrie) de Seine-et-Marne.

Pour la ville de Bussy-Saint-Georges, l'ambition autour de ce projet est triple : décarboner la mobilité territoriale, créer de l'emploi via l'accueil d'acteurs de la filière hydrogène sur le territoire et enfin contribuer à la formation aux métiers de l'hydrogène.

Pour créer cet écosystème hydrogène, les partenaires publics ont lancé un AMI début 2023. Celui-ci a été remporté par le consortium formé par Lhyfe et Thevenin & Ducrot (AVIA).

Lhyfe développera un site de production d'hydrogène vert et renouvelable d'une capacité de production de 2 tonnes/jour (5 MW de capacité installée) tandis qu'Thevenin & Ducrot (AVIA) installera une station de distribution multi-énergies sur le territoire de Bussy-Saint-Georges. Le déploiement de ces équipements est prévu pour 2026.

L'hydrogène vert et renouvelable produit par Lhyfe répondra principalement aux besoins des acteurs de la mobilité francilienne ou empruntant les principaux axes de passage comme l'autoroute A4 (camions, véhicules utilitaires, autobus et autocars, pousseurs sur la Seine, etc.), et également de plusieurs industriels.

Cet écosystème accompagnera la transition énergétique des transporteurs, rendue nécessaire par la mise en place des ZFE, et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à améliorer la qualité de l'air dans la région Île-de-France.

Lhyfe pourra – en plus d'alimenter un site industriel par canalisation directe (pipeline) – livrer son hydrogène par conteneurs (en « bulk » ou « vrac ») en Île-de-France, permettant ainsi d'accompagner l'essor de la filière hydrogène dans toute la région et de contribuer à répondre aux enjeux de la décarbonation en Île-de-France.

Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable. L'entreprise dispose déjà d'un premier site en service depuis le 2nd semestre 2021, et sept autres sites sont actuellement en construction à travers l'Europe (France, Allemagne, Suède). Parallèlement, Lhyfe mène des projets de production d'hydrogène offshore : son usine Sealhyfe produit depuis juin 2023 de l'hydrogène au large des côtes du Croisic (Loire-Atlantique), une première mondiale.

Le site de production de Lhyfe alimentera notamment la station multi-énergies de Thevenin & Ducrot (AVIA).

Ce hub multi-énergie, qui s'installera sur 8 500m² s'inscrit dans le projet global mené par Bussy-Saint-Georges, proposera l'ensemble des énergies alternatives pour la mobilité.

Elle proposera, sur sa partie hydrogène, un ravitaillement pour les véhicules légers, les poids-lourds, les cars et les bus, en 350 bar et en 700 bar. A terme, c'est plus d'une tonne d'hydrogène vert par jour qui pourra être délivrée. Avec ce projet, Thevenin & Ducrot (AVIA) se positionne comme un acteur majeur de l'hydrogène en France, renforce son réseau de stations multi-énergies et accompagne encore un peu plus ses clients dans leur transition énergétique.

Des bornes de recharge électrique haute puissance (350kW) seront également à disposition pour la recharge des véhicules légers, mais aussi des véhicules lourds, dont l'offre s'étoffe progressivement.

De plus, Thevenin & Ducrot (AVIA) proposera sur le même site de s'avitailler en gaz naturel pour véhicules (GNV), et reste en veille pour proposer à la pompe du XTL-HVO (biocarburant de 2éme génération) dès que la réglementation le permettra.

Dans le cadre de ce projet, Lhyfe et Thevenin & Ducrot (AVIA) ont déposé un dossier commun de demande de subventions au guichet Écosystèmes territoriaux hydrogène de l'ADEME en septembre 2023, en fédérant autour du projet plusieurs acteurs de la mobilité

Pour Yann Dubosc, Maire de Bussy-Saint-Georges, Président du Conseil d'administration d'EPA Marne, et représentant du groupement en charge de l'AMI : « Bussy-Saint-Georges est une ville atypique et innovante qui s'inscrit résolument dans le XXIème siècle en se voulant exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous souhaitons participer à la décarbonation de la mobilité en devenant la ville hydrogène de l'est francilien. Nous sommes ravis de démarrer concrètement la mise en œuvre de ce projet, qui participe à définir le nouveau visage énergétique de la Seine-et-Marne. Nous allons désormais accompagner les acteurs de la mobilité afin de développer tous les usages pertinents à la conversion à l'hydrogène. »

Pour Laurent Girometti, Directeur général d'EpaMarne-EpaFrance : « En tant qu'aménageur, nous sommes fiers d'accompagner le développement des territoires en mettant l'innovation au service de la ville durable. La décarbonation des mobilités, avec la production d'hydrogène vert et renouvelable, contribue pleinement à l'atteinte d'une ville bas-carbone. »

Pour Nicolas DUCROT, Directeur général de Thevenin Ducrot Distribution : « Ce hub multi-énergie avec une station de distribution d'hydrogène pour la mobilité permet au groupe Thevenin Ducrot d'accompagner ses clients dans la transition énergétique en proposant tout le panel de solutions existantes sur un même site. L'écosystème de Bussy est idéalement placé pour nos clients particuliers ou professionnels et notre partenariat stratégique avec Lhyfe combiné au fort soutien local des collectivités font de ce projet la vitrine parfaite de nos ambitions dans les nouvelles énergies. »

Pour Ghislain Robert, Directeur commercial France de Lhyfe : « Nous sommes ravis d'annoncer ce premier projet en Île-de-France, la région a besoin de toutes les forces vives pour accélérer sa transition énergétique. Nous y contribuerons avec un hydrogène vert et renouvelable, produit et consommé localement, pour offrir une meilleure qualité de vie aux franciliens. »

Conseil stratégique et technique : SLM Conseil

Conseil juridique : Cabinet Lhéritier Avocats

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 12 pays européens et comptait 192 collaborateurs à fin juin 2023. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE). Lhyfe.com

Accédez au Kit Média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos de Thevenin & Ducrot (AVIA)

AVIA est le 2ème réseau pétrolier de stations-services en France. La société Thevenin & Ducrot, une société familiale, française et indépendante exploit sur la partie Est de la plus de 500 stations-services de proximité, dont une cinquantaine d'aires sur le réseau autoroutier en France. Présent depuis plus de 90 an dans ce secteur, la société Thevenin & Ducrot continue son métier traditionnel de distributeur de carburant et de fioul domestique tout en préparant activement la transition énergétique (IRVE, hydrogène, production photovoltaïque).

https://www.thevenin-ducrot.fr/

A propos de Bussy-Saint-Georges

Bussy-Saint-Georges est une commune située dans le département de Seine-et-Marne (77), en région Île-de-France, à l'est de Paris et au sud de la Seine. Elle appartient au territoire de Marne-la-Vallée (Opération d'Intérêt National dite OIN) et fait partie de la Communauté d'Agglomération de Marne-et-Gondoire (intercommunalité). L'activité économique locale étant fortement soutenue par la logistique, la décarbonation de la mobilité lourde dans un contexte de mise en place progressive des jalons successifs de la ZFE (Zone à Faibles Emissions) du Grand Paris est un enjeu de premier ordre pour les élus du territoire.

A propos du SDESM

Le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) est la principale Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie (AODE) du Département. Le syndicat accompagne ses communes adhérentes dans toutes les questions liées à la transition énergétique. Le Syndicat a notamment déployé et exploite depuis 2015 près de 182 bornes de recharge pour véhicules électriques et continue son déploiement avec 156 nouvelles bornes dans les prochaines années. Depuis 2017, le SDESM a également créé la Société d'Economie Mixte SDESM ENERGIES pour développer, investir et/ou exploiter des moyens de production d'énergies renouvelables. SDESM ENERGIES a déjà investi dans plusieurs centrales solaires photovoltaïques et des stations d'avitaillement en BioGNV et développe actuellement plus de 40 MWc de nouvelles capacités solaires dans le département.

A propos du Conseil départemental de Seine-et-Marne

Plus grand département d'Ile-de-France, la Seine-et-Marne est un territoire disposant de tous les atouts pour le développement de l'hydrogène et, plus globalement, des nouvelles énergies concourant à la décarbonation de notre industrie et de nos mobilités. Depuis 2021, le Conseil départemental a fait de cette ambition un axe fort de sa politique environnementale, en s'engageant d'une part en faveur du développement de la production d'un gaz vert local avec la méthanisation agricole – via le pilotage et l'animation de la Charte CapMétha77 et l'élaboration d'un schéma départemental de développement des stations (bio)GNV – et d'autre part en faveur de l'émergence de la filière hydrogène sur le territoire via une étude prospective et un soutien aux différents projets portés sur le territoire.

A propos d'EpaMarne

Aménageur public de référence de l'Est parisien, historiquement lié à la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, EpaMarne participe à la production de nouveaux logements et contribue à l'accueil d'activités économiques en apportant des réponses concrètes aux défis écologiques et sociaux ainsi qu'aux évolutions des modes de vie des habitants.

EpaMarne s'inscrit dans le déploiement de ce projet HUB -Hydrogène, vecteur de développement durable sur le territoire et d'emplois locaux.