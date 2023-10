12/10/2023 - 12:00

À Schwäbisch Gmünd, dans le Bade-Wurtemberg, Lhyfe produira jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (environ 1 000 tonnes par an) sur la base d'une capacité installée de 10 MW

Il s'agira de la plus grande unité de production de Lhyfe hors de France

La cérémonie de la pose de la 1ère pierre a lieu aujourd'hui

Schwäbisch Gmünd (Allemagne) et Nantes (France), le 12 octobre 2023, 12h00 - Lhyfe (EURONEXT: LHYFE) , producteur d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, a initié la construction d'une unité de production d'hydrogène en Allemagne, dans la ville de Schwäbisch Gmünd. Ce site, qui constituera la plus grande usine d'hydrogène vert du Bade-Wurtemberg, Land du sud-ouest de l'Allemagne, sera le premier à fournir de l'hydrogène en connexion directe à un parc industriel. Il sera également le premier d'une série de nombreux sites déployés par Lhyfe pour fournir de l'hydrogène vert à l'échelle nationale en Allemagne dans les prochaines années. L'ambition de Lhyfe est de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert livré par conteneurs (« bulk ») en France et en Allemagne d'ici 2025. La cérémonie de la pose de la 1ère pierre de l'usine de production Schwäbisch Gmünd a lieu ce jour.

Ce projet représente une étape importante pour le développement du marché de l'hydrogène vert en Allemagne et témoigne de l'intégration croissante de ce gaz renouvelable dans les écosystèmes locaux. L'usine, qui sera alimentée à partir d'énergies renouvelables provenant de contrats de fourniture d'électricité hydraulique, éolienne et solaire, devrait être mise en service au cours du 2nd semestre 2024. L'hydrogène sera notamment destiné au parc industriel "H2-Aspen" et à une station-service d'hydrogène JET H2. En janvier dernier, Lhyfe et la coentreprise JET H2 ont signé un accord pour la construction de cette station-service d'hydrogène à Schwäbisch Gmünd. Ce projet, financé notamment par le Land de Bade-Wurtemberg et l'Union européenne, apporte ainsi une solution locale durable pour l'industrie du territoire et pose les fondations d'une infrastructure respectueuse du climat sur ce site. Ce projet, qui fait partie du projet HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles), a reçu le soutien du fonds européen de développement régional (FEDER) à hauteur de 6,4 M€.

"Ce projet démontre la viabilité économique des solutions à base d'hydrogène pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie et témoigne également des efforts du Land de Bade-Wurtemberg pour devenir une région modèle en matière de déploiement d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Nous sommes très heureux que le Land et la commune de Schwäbisch Gmünd mettent en œuvre leurs objectifs ambitieux pour une économie de l'hydrogène basée sur les énergies renouvelables et que Lhyfe les accompagne dans cette dynamique. Avec la construction de cette usine de production d'hydrogène, nous apportons une contribution importante aux objectifs du Gouvernement fédéral allemand", déclare Luc Graré, Head of Central & Eastern Europe chez Lhyfe.

"Avec ce type de coopération, Schwäbisch Gmünd devient une ville-exemplaire pour le déploiement à l'échelle nationale d'un réseau d'hydrogène et de stations-service via une production centralisée capable de livrer une pluralité d'acteurs. Schwäbisch Gmünd fait déjà partie de la région modèle du Land du Bade-Wurtemberg et, avec l'achèvement de ce site, la ville sera également le plus grand producteur d'hydrogène du Land. Nous créons ainsi une dynamique positive pour la commercialisation du terrain d'Aspen, qui permettra aux entreprises de produire en limitant leurs émissions et leur impact sur le climat", commente Richard Arnold, maire de Schwäbisch Gmünd en Allemagne.

Le développement de Lhyfe s'appuie sur un solide portefeuille de projets représentant une capacité de production installée totale de 10,3 GW à travers l'Europe. Ces projets contribueront à la décarbonation de la mobilité et de l'industrie grâce à la production d'hydrogène vert et renouvelable à l'échelle industrielle. En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien en France. En 2022, la 1ère plateforme pilote offshore au monde pour la production d'hydrogène vert a été inaugurée dans le port de Saint-Nazaire. Lhyfe est ainsi la première entreprise au monde à avoir déjà commencé la production d'hydrogène en mer, sur la base d'une capacité de production allant jusqu'à 400 kg/jour. Outre la production d'hydrogène vert et renouvelable, Lhyfe mène également des recherches sur la réoxygénation des océans.

