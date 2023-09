07/09/2023 - 07:30

Nantes & Nîmes (France), le 7 septembre, 7h30 – Lhyfe (Euronext : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables, annoncent la signature d'un contrat long terme de fourniture d'électricité renouvelable (corporate PPA).

VSB énergies nouvelles a mis en service en 2021 et exploite désormais le parc éolien de Buléon, situé au cœur du Morbihan et doté d'une puissance totale de 13,2 MW. C'est sur cette même commune de Buléon que Lhyfe a lancé la construction d'un site de production d'hydrogène vert et renouvelable, ”Lhyfe Bretagne”. L'unité, qui produira jusqu'à 2 tonnes d'hydrogène par jour (capacité installée de 5 MW), sera mise en service fin 2023.

Au titre de ce contrat de fourniture d'électricité d'une durée de 16 ans, 100% de la production d'électricité verte du parc éolien de VSB énergies nouvelles à Buléon sera dédiée au site Lhyfe Bretagne, qui approvisionnera localement en hydrogène vert des usages liés à la mobilité et à des procédés industriels.

Pour VSB énergies nouvelles, ce corporate PPA, premier d'une longue série à venir, constitue un véritable relais de croissance. Il illustre également le savoir-faire des équipes de VSB et leur capacité à répondre à la problématique de l'intermittence de la production d'électricité issue de sources renouvelables.

Lhyfe, à travers ce contrat, continue de consolider son réseau de partenaires fournisseurs d'électricité renouvelable, sécurisant un approvisionnement local et long terme en électricité verte pour la production de son hydrogène vert et renouvelable.

« En tant qu'acteur engagé de la transition énergétique nous ne pouvons que nous féliciter de la signature de cet accord » explique Mael Lagarde, Directeur général et Gérant de VSB énergies nouvelles. « Nous sommes vraiment ici dans une boucle vertueuse et dans un mode gagnant-gagnant. Alimenter une unité de production d'hydrogène contribue à la création d'énergies vertes tout en apportant une réponse à l'intermittence des éoliennes et au besoin de stockage. Nous entrons véritablement ici dans une nouvelle étape de la transition énergétique. »

« Grâce à cet accord, nous sécurisons localement et sur une longue durée notre approvisionnement en électricité renouvelable, indispensable pour permettre la production d'hydrogène renouvelable. Plus largement, nous renforçons notre réseau de partenaires fournisseurs d'énergie vertes, confortant ainsi notre positionnement et notre modèle de production. » Matthieu Guesné, Président-Directeur général et Fondateur de Lhyfe.

Parc éolien de Buléon

Situé au cœur du Morbihan, le parc de Buléon compte 6 éoliennes Vestas V110 de 110 mètres de hauteur et d'une puissance de 2,2 MW chacune. Au total le parc revendique une puissance totale de 13,2 MW soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 200 habitants. Une telle puissance représente 8 435 tonnes de CO 2 évitées par an. L'intégralité du projet a été porté par VSB énergies nouvelles qui gère le parc pour son compte.

Buléon s'ajoute aux 6 autres parcs d'ores et déjà installés par VSB énergies nouvelles dans le département du Morbihan dans les communes de Mauron, Cruguel, Pleugriffet, Guegon, Lanouee, et Guehenno. Pas moins de 69,2 MW ont été développés dans le Morbihan, 87,2 MW construits, 28,4 MW sont actuellement exploités.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

A propos de VSB énergies nouvelles

Installée à Nîmes et filiale du Groupe VSB, VSB énergies nouvelles s'affiche depuis plus de 20 ans comme un des acteurs majeurs du secteur de l'énergie renouvelable en France. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses projets, VSB énergies nouvelles couvre l'intégralité de la chaîne de valeur : du développement à la valorisation et la production d'énergies renouvelables en passant par le financement, la construction, l'exploitation, la maintenance, et la gestion administrative.

Forte de plus de 140 collaborateurs répartis sur 6 agences couvrant tout le territoire, VSB énergies nouvelles a réalisé un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros en 2022 et gère pour plus de 650 MW d'actifs éoliens et solaires produisant l'équivalent de la consommation de plus de 620 000 habitants.