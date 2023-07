11/07/2023 - 07:30

Une usine d'hydrogène vert d'une capacité de 70 MW pour injecter jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène par jour dans le pipeline du réseau de transport d'hydrogène transfrontalier mosaHYc

Démarrage de la construction prévu au 1er semestre 2027

Nantes (France), 11 juillet 2023, 7h30 CEST – Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), pionnier mondial de la production d'hydrogène vert renouvelable pour les transports et les applications industrielles, annonce le développement d'une usine d'hydrogène vert d'une capacité de 70 MW située à Perl, dans la Sarre (Allemagne). Le début de la construction est prévu pour le 1er semestre 2027. L'unité prévoit d'injecter jusqu'à 30 tonnes d'hydrogène vert par jour dans le pipeline du réseau de transport d'hydrogène transfrontalier mosaHYc. Les deux partenaires apportent ainsi une contribution importante à la transformation et à la pérennité du site industriel de la Sarre ainsi que de l'ensemble de la région (Sarre-Lorraine-Luxembourg).

Concrètement, les pipelines existants dans la région de Völkingen (Allemagne), Carling (France), Bouzonville (France) et Perl (Allemagne) seront examinés afin de déterminer s'ils peuvent être utilisées comme pipeline d'hydrogène. Il est également prévu de construire de nouvelles conduites de Bouzonville en direction de Dillingen. Un certain nombre d'industriels pouvant bénéficier des avantages de l'hydrogène vert sont localisés le long du pipeline mosaHYc.

"Nous nous réjouissons que le Land de Sarre et la ville de Perl misent sur le développement rapide d'une infrastructure d'hydrogène basée sur les énergies renouvelables. Pour la construction de l'usine, nous utilisons les technologies d'électrolyse les plus modernes avec un logiciel intelligent, ce qui permet d'optimiser l'injection d'électricité issue de sources renouvelables. Le projet contribuera de manière significative à la mise à disposition d'hydrogène vert compétitif et rentable pour l'industrie en Sarre", a déclaré Luc Graré, Head of Central & Eastern Europe chez Lhyfe.

L'hydrogène joue un rôle clé pour décarboner le secteur des transports et de la mobilité. Pour atteindre les objectifs climatiques, les capacités de production doivent être augmentées dans toute l'Allemagne. Des projets comme celui de Perl prouvent qu'une étroite collaboration avec les décideurs au sein des municipalités peut contribuer de manière significative à la neutralité climatique de l'industrie.

Le maire de Perl, Ralf Uhlenbruch, se félicite de cette coopération et souligne : "La Sarre fait officiellement partie de la région modèle HyExpert pour l'hydrogène depuis août 2020. Le projet d'usine de Lhyfe est une étape importante pour le développement de l'économie de l'hydrogène dans la région. Ce projet est un parfait exemple de la transformation industrielle initiée par l'Union européenne pour fournir de l'hydrogène vert à des industries établies, sans émissions et au-delà des frontières. En outre, il jette les bases d'un nouveau secteur d'activité économique, de nouveaux emplois et d'autres investissements importants dans ce triangle frontalier. L'unité de production de Lhyfe et le gazoduc mosaHYc ne sont que le début d'un développement durable et innovant. À l'avenir, nos concitoyens devraient également pouvoir bénéficier directement de l'utilisation de l'hydrogène vert, par exemple dans les transports publics locaux et dans l'approvisionnement en énergie".

La mise en œuvre du projet est subordonnée à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'investissement financier.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Lhyfe.com