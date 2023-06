15/06/2023 - 10:30

Nantes et Poissy, le 15 juin 2023 – Stellantis, premier constructeur au monde à commercialiser en série des véhicules utilitaires légers à hydrogène devient partenaire de Lhyfe Heroes, la première plateforme digitale à destination des initiateurs de projets qui souhaitent se tourner vers l'hydrogène ou qui ont déjà entamé une démarche de transition et cherchent à s'équiper.



Stellantis commercialise depuis plus d'une année sa première gamme de fourgons compacts, Citroën ë-Jumpy Hydrogen, Peugeot e-Expert Hydrogen et Opel Vivaro-e Hydrogen. Actuellement produits en France et convertis à l'hydrogène en Allemagne, ces véhicules seront industrialisés dès 2024, sur le site de Hordain (Hauts-de-France), qui disposera alors d'une capacité de production de 5 000 véhicules hydrogènes par an. Dans le cadre de son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis, a annoncé son ambition de poursuivre le développement de ses gammes d'utilitaires équipés d'une pile à combustible, particulièrement adaptées aux professionnels ‘rouleurs intensifs'.



Dans une filière hydrogène en plein déploiement, les initiateurs de projets hydrogène doivent aujourd'hui s'appuyer sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans un même temps : production d'hydrogène, solution de distribution, véhicules Une complexité qui peut ralentir l'avancement des projets. C'est pour aider les clients dans la mise en œuvre de leurs projets hydrogène que Stellantis, a rejoint la plateforme Lhyfe Heroes.



Créée par Lhyfe - l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour le transport et l'industrie -, la plateforme a pour objectif de soutenir les efforts des acteurs de l'hydrogène : initiateurs de projets et constructeurs. Avec des milliers de visites mensuelles depuis son lancement en novembre 2022, elle répond à une forte demande d'informations de la part des utilisateurs sur les nouveaux produits et les services liés à l'hydrogène.

Lhyfe Heroes propose trois services principaux, constamment enrichis. En quelques minutes, les utilisateurs peuvent : évaluer la pertinence de l'utilisation de l'hydrogène pour décarboner leur activité grâce à une méthode de calcul intégrée dans un simulateur,

identifier les produits et solutions disponibles sur le marché pour réaliser leur projet (Lhyfe Heroes en référence déjà plus de 100),

entrer en contact avec les constructeurs de véhicules, stations de ravitaillement et producteurs d'hydrogène.

Grâce à son partenariat avec Lhyfe Heroes, Stellantis référence ses différents véhicules avec leurs caractéristiques et informations-clés. En quelques clics, le visiteur à la recherche d'une flotte de véhicules utilitaires hydrogène pourra accéder à toutes les informations sur les différents modèles de fourgons disponibles, et/ou correspondant à ses critères. Il pourra ensuite contacter directement l'entreprise. Stellantis, de son côté, sera en mesure, via les données d'utilisation de la plateforme, d'enrichir sa connaissance des attentes des consommateurs.





« Pour accélérer la diffusion de notre offre de véhicule utilitaire léger destinée aux professionnels et le développement des écosystèmes Hydrogène nous avons besoin que l'ensemble de la chaîne se mette en place en même temps » a déclaré Peter Kuhn, chargé du développement hydrogène chez Stellantis (marques Citroën, Peugeot, Opel) « L'initiative Lhyfe Heroes représente une opportunité pour accélérer les projets de nos clients et de toute la filière en Europe. C'est un réel atout pour tous ! »



« Nous sommes très fiers de la confiance que nous porte Stellantis » a indiqué Claire Le Dren, en charge du développement de Lhyfe Heroes. « Ensemble, nous espérons aider de nombreux initiateurs de projet à développer rapidement, sereinement et massivement une mobilité plus propre, grâce à l'hydrogène vert et renouvelable ».

A propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr .

A propos de Lhyfe Heroes

Lancée en novembre 2022 par le producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable, Lhyfe, Lhyfe Heroes est la 1ère plateforme digitale conçue pour aider les pionniers à déployer leurs projets hydrogène. Elle s'adresse aux initiateurs de projets qui souhaitent se tourner vers l'hydrogène ou qui ont déjà entamé une démarche de transition et cherchent à s'équiper. Elle comprend déjà un simulateur d'économie de CO2, plus d'une centaine de solutions capables de poser les briques d'un projet, et toutes les informations sur la mobilité et les usages stationnaires à hydrogène. Pour en savoir plus, www.lhyfe-heroes.com.

A propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Pour plus d'informations, consultez le site https://www.lhyfe.com/