08/05/2023 - 08:00

En collaboration avec Lhyfe et Skyborn, ABB mènera l'intégration, à grande échelle, de la production d'hydrogène renouvelable issu d'énergie éolienne offshore dans le système Power-to-X du projet SoutH2Port

Alimentée par le futur parc éolien offshore de Storgrundet de Skyborn, l'usine basée à Söderhamn en Suède produira environ 240 tonnes d'hydrogène par jour, soit l'équivalent d'environ 1,8 million de barils de pétrole par an

ABB appliquera son expertise afin d'optimiser l'intégration de la production d'hydrogène et d'électricité, en incluant technologies d'automatisation, électriques et numériques

Nantes (France), Hambourg (Allemagne) et Zurich (Suisse), le 8 mai 2023 – 7h00 – ABB va collaborer avec Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et Skyborn, un leader mondial des énergies renouvelables, pour réaliser et optimiser conjointement le projet SoutH2Port, l'un des projets d'hydrogène renouvelable les plus ambitieux d'Europe.

Le projet SoutH2Port sera situé à proximité du futur parc éolien offshore de Storgrundet de Skyborn, d'une puissance installée prévue de 1 GW, situé à Söderhamn, en Suède. Skyborn et Lhyfe viennent de conclure l'acquisition, auprès de Stora Enso, du site qui accueillera l'usine de production d'hydrogène, et dont la surface est d'environ 40 hectares. Une fois pleinement opérationnel, SoutH2port devrait produire environ 240 tonnes d'hydrogène par jour, avec une capacité installée de 600 MW, ce qui en fera l'un des plus grands fournisseurs d'hydrogène renouvelable en Europe.

« Cette collaboration avec Lhyfe et Skyborn est un élément clé de notre stratégie de développement sur les marchés de l'hydrogène et de l'éolien offshore », a déclaré Brandon Spencer, Président d'ABB Energy Industries. « La constitution d'une chaîne d'approvisionnement intégrée et sans faille, grâce à des partenariats tels que celui-ci, est essentielle pour accélérer la transition énergétique. L'hydrogène joue un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs climatiques mondiaux en permettant de décarboner massivement les secteurs de l'industrie et des transports. »

Dans le cadre du protocole d'accord signé entre les trois partenaires, ABB déploiera son expertise afin d'optimiser l'intégration de la production d'hydrogène et d'électricité, en incluant technologies d'automatisation, électriques et numériques, et afin également de contribuer au développement de projets commerciaux de transition énergétique dans la région et ses environs. L'objectif est d'explorer les possibilités d'intégrer les technologies de conversion Power-to-X, qui permettent de transformer l'électricité d'origine renouvelable en d'autres vecteurs d'énergies neutres en carbone tels que l'hydrogène, et ainsi de stocker de l'énergie pour une utilisation ultérieure.

"Nous sommes ravis qu'un leader technologique mondial tel qu'ABB se joigne à notre collaboration avec Lhyfe pour contribuer au développement du projet Power-to-X de South2Port. Il s'agit clairement d'une collaboration clef et stratégique pour le projet, qui va nous permettre de conforter nos ambitions élevées dans la région", a déclaré Achim Berge Olsen, Président de Skyborn Renewables Sweden.

"En combinant nos expertises et nos solutions, nous pouvons accroître de manière rentable et sûre la création de valeur liée au développement de la production d'hydrogène renouvelable", a déclaré Taia Kronborg, Co-fondatrice et Chief Business Officer de Lhyfe." L'expérience de Skyborn dans le domaine de l'énergie éolienne offshore, l'expertise de Lhyfe dans la production d'hydrogène renouvelable et l'expertise technologique et d'intégration de projets critiques d'ABB créent de nouvelles opportunités pour la mise en œuvre de solutions Power-to-X liées à la production d'hydrogène renouvelable à grande échelle."

Cette nouvelle usine va permettre de décarboner le système énergétique suédois, à travers un approvisionnement en direct d'hydrogène ou à travers la production de carburants raffinés tels que le méthanol, des carburants pour l'aviation respectant les critères de développement durable, ou encore l'ammoniac. Elle va accompagner ainsi les ambitions du gouvernement suédois qui vise à faire de la Suède le premier pays au monde à ne plus utiliser de combustibles fossiles d'ici à 2045. SoutH2port contribuera également à renforcer l'attractivité et la compétitivité de la région ainsi que l'économie locale grâce à la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités commerciales.

