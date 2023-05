02/05/2023 - 18:00

Nantes (France) – 2 mai 2023 – 18h00 – Les actionnaires de Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité, sont invités à participer à l'assemblée générale mixte qui se tiendra, sur 1ère convocation :

Mardi 23 mai 2023 à 9h00

à la Cité des Congrès de Nantes,

5 rue de Valmy, 44000 Nantes.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO n°46 du 17 avril 2023. Cet avis est consultable sur le site Internet de Lhyfe, espace Investisseurs, section Assemblées générales .

L'avis de convocation sera publié dans le bulletin du BALO à paraître le 5 mai 2023. Cet avis sera également consultable sur le site Internet de la Société, espace Investisseurs, section Assemblées générales .

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (1 ter mail Pablo Picasso, 44000 Nantes, France) et sur son site internet ( www.lhyfe.fr ), espace Investisseurs, section Assemblées générales .

À compter de la convocation et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la Société de lui adresser les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225- 81 et R. 225- 83 du Code de commerce, sur simple demande adressée à Uptevia – Service Assemblées Générales – Immeuble FLORES – 12 place des Etats-Unis CS 40083 – 92549 Montrouge Cedex. Les actionnaires au porteur doivent justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription en compte.

À propos de Lhyfe

Lhyfe est un groupe européen dédié à la transition énergétique, producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable. Ses sites de production et son portefeuille de projets visent à donner accès à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et à entrer dans un modèle énergétique vertueux permettant la décarbonation de pans entiers de l'industrie et de la mobilité.

En 2021, Lhyfe a inauguré le 1er site industriel de production d'hydrogène vert au monde en connexion directe avec un parc éolien. En 2022, Lhyfe a inauguré la 1ère plateforme pilote de production d'hydrogène vert en mer au monde.

Lhyfe est présent à travers 11 pays européens et comptait 149 collaborateurs à fin 2022. L'entreprise est cotée en Bourse sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0014009YQ1 – mnémo : LHYFE).

Plus d'informations sur Lhyfe.com

