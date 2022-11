04/11/2022 - 18:00

Nantes (France) – 4 novembre 2022 - 18h00 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, informe du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social au 31 octobre 2022, conformément à l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre total de droits de vote 31/10/2022 47 900 448 théoriques 67 237 348 exerçables1 67 202 839

1 Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 octobre 2022, 34 509 actions étaient auto-détenues par la société et donc privées de droits de vote.

À propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.

Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert au 2nd semestre 2021. La société dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (donnée à septembre 2022). Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société a conduit à l'entrée en phase de tests en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante depuis le mois de septembre 2022.

Plus d'informations sur Lhyfe.com

Contacts