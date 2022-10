28/10/2022 - 07:30

Oslo, Norvège et Nantes, France, le 28 octobre 2022 - Hexagon Purus, l'un des principaux fournisseurs de systèmes d'hydrogène, et Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour l'industrie et la mobilité, ont conclu un accord commercial pour la livraison de systèmes de distribution d'hydrogène de type 4 d'Hexagon Purus. Lhyfe sera ainsi en mesure de livrer jusqu'à 19 tonnes d'hydrogène vert par voyage, ce qui correspond à la consommation de 650 bus.

« La demande en hydrogène vert va exploser dans les années qui viennent et Lhyfe s'est fixé pour objectif de devenir l'un des principaux producteurs d'hydrogène vert et renouvelable en Europe », déclare Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe. « Nous sommes très heureux qu'Hexagon Purus soutienne nos efforts pour fournir de l'hydrogène vert et renouvelable aux secteurs du transport et de l'industrie, partout en Europe ».

Antoine Hamon, directeur des opérations de Lhyfe, poursuit : « La conclusion de cette importante coopération avec un leader de l'industrie tel qu'Hexagon Purus nous permet de sécuriser notre capacité logistique, et de répondre aux besoins de notre développement rapide à travers l'Europe ».

« Nous sommes très heureux de coopérer avec Lhyfe et de soutenir leurs ambitieux plans de croissance pour l'hydrogène vert en Europe », déclare Michael Kleschinski, Vice-président exécutif d'Hexagon Purus. « Nos systèmes de distribution avec des bouteilles haute pression composites de type 4 sont la technologie privilégiée pour la distribution en vrac d'hydrogène comprimé ».

Lhyfe compte parmi ses investissements stratégiques Mitsui & Co., Ltd. qui est également actionnaire et partenaire d'alliance stratégique d'Hexagon Purus. En tant que partenaire commun, Mitsui a joué un rôle important de facilitateur dans cet accord et a ainsi contribué à accélérer le déploiement de l'hydrogène vert en Europe.

Hiroshi Kakiuchi, Chief Operating Officer of Performance Material Business Unit de Mitsui déclare : « Au-delà du soutien que nous pouvons apporter individuellement à chacun de nos partenaires, nous avons également à cœur de favoriser les synergies entre des partenaires qui ont une vision et des intérêts partagés avec Mitsui pour décarboner le secteur de la mobilité et de l'industrie ; ainsi que de créer un cadre de confiance pour faciliter leurs collaborations. La signature de cet accord entre Hexagon Purus et Lhyfe est un succès dont nous nous réjouissons. »

A propos du marché

Les secteurs de l'industrie et de la mobilité sont responsables de près de 50 % des émissions annuelles de CO 2 dans le monde, et l'hydrogène a un rôle important à jouer dans la réduction de ces émissions, en particulier dans les secteurs où il est difficile de les réduire. La mise à disposition d'hydrogène vert pour les processus industriels et la mobilité est essentielle pour réduire ces émissions.

L'hydrogène, qui contribue de manière décisive à la transition énergétique, continue de gagner du terrain dans le monde entier : plus de 30 pays ont publié des feuilles de route pour l'hydrogène, plus de 70 milliards de dollars de fonds publics sont engagés dans des investissements dans ce domaine, plus de 500 projets à grande échelle ont été annoncés par l'industrie à ce jour et l'hydrogène vert devrait couvrir jusqu'à 25 % des besoins énergétiques mondiaux d'ici à 2050.

Pour plus d'informations :

Contacts investisseurs :

Mathias Meidell, Directeur des relations avec les investisseurs, Hexagon Purus

Téléphone : +47 909 82 242 | mathias.meidell@hexagonpurus.com

Maria Pardo Saleme, directeur financier, Lhyfe

Mail : maria.pardosaleme@lhyfe.com

Contacts presse :

Karen Romer, SVP Communications, Hexagon Composites

Téléphone : +47 950 74 950 | karen.romer@hexagongroup.com

Relations presse métier : Clémence Rebours

Téléphone : +33 (0)6 60 57 76 43 | c.rebours@nouvelles-graines.com

Relations presse financière : Manon Clairet

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 73 | mclairet@actus.fr

A propos de Lhyfe

Lancée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Ses sites et son pipeline commercial de projets visent à permettre d'accéder à un hydrogène vert et renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. La société est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe.

Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert renouvelable au 2nd semestre 2021. La société dispose d'un pipeline commercial représentant une capacité totale de production installée de 9,8 GW à l'horizon 2030 (données à mi-septembre 2022). Par ailleurs, le programme de développement offshore engagé depuis 2019 par la société a conduit en septembre 2022 à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier site pilote de production d'hydrogène renouvelable offshore au monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (dossier de presse et images)

A propos d'Hexagon Purus

Hexagon Purus, une société d'Hexagon Composites, permet une mobilité sans émission pour un avenir énergétique plus propre. L'entreprise est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de cylindres et systèmes haute pression d'hydrogène de type 4, de systèmes de batteries et de solutions d'intégration de véhicules pour les véhicules électriques à piles à combustible et à batteries. Les produits d'Hexagon Purus sont utilisés dans une variété d'applications, notamment les véhicules légers, moyens et lourds, les autobus, le stockage au sol, la distribution, le ravitaillement, le secteur maritime, ferroviaire et aérospatial.

Pour en savoir plus, consultez le site www.hexagonpurus.com et suivez @HexagonPurus sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. (8031 : JP) est une société mondiale de commerce et d'investissement dont le portefeuille d'activités diversifiées s'étend sur environ 63 pays en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, centrale et du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Mitsui compte environ 5 500 employés et déploie des talents dans le monde entier pour identifier, développer et faire croître des entreprises en collaboration avec un réseau mondial de partenaires de confiance. Mitsui a construit un portefeuille d'activités de base solide et diversifié couvrant les secteurs des ressources minérales et métalliques, de l'énergie, des machines et infrastructures, et des produits chimiques.

Tirant parti de ses atouts, Mitsui s'est diversifié au-delà de ses principaux piliers de profit pour créer une valeur à multiples facettes dans de nouveaux domaines, notamment les solutions énergétiques innovantes, les soins de santé et la nutrition, et en se concentrant stratégiquement sur les marchés asiatiques à forte croissance. Cette stratégie vise à tirer des opportunités de croissance en exploitant certaines des principales mégatendances mondiales : durabilité, santé & bien-être, numérisation et pouvoir croissant du consommateur.

Mitsui a un long héritage en Asie, où elle a établi un portefeuille diversifié et stratégique d'entreprises et de partenaires qui lui confère un fort avantage différentiel, offre un accès exceptionnel à tous les partenaires mondiaux à la région à la croissance la plus rapide du monde et renforce son portefeuille international.

Pour plus d'informations sur les activités de Mitsui & Co, visitez le site www.mitsui.com.