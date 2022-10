06/10/2022 - 07:00

Nantes (France), le 6 octobre 2022, 7h00. Lhyfe (EURONEXT : LHYFE), l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, ambitionne de construire une usine de production d'hydrogène à grande échelle dans le cluster de la chimie de Delfzijl, situé dans la province de Groningue, au nord des Pays-Bas. Cette usine de 200 MW aura une capacité de production de plus de 20 000 tonnes d'hydrogène vert renouvelable par an, soit 55 tonnes par jour, ce qui permettra d'éviter l'émission de 2,2 millions de tonnes de CO 2 en 10 ans. Lhyfe a déjà sécurisé le foncier et le raccordement de l'usine aux énergies renouvelables à proximité. La mise en service est prévue en 2026 au plus tôt.

« Le site de Delfzijl est idéal pour la production d'hydrogène vert renouvelable, car il dispose d'un accès direct aux énergies renouvelables grâce à ses parcs éoliens offshore situés au large de la côte. Groningue est l'un des pionniers européens en matière de transition énergétique. L'objectif de la région est de devenir la principale vallée de l'hydrogène du nord-ouest de l'Europe et de mettre en place une chaîne de valeur complète allant de la production au stockage et au transport de l'hydrogène vert. Nous soutenons pleinement ce développement et sommes fiers de faire partie de ce projet. », a déclaré Luc Grare, responsable de l'Europe centrale et l'Europe de l'est chez Lhyfe.

Delfzijl, qui abrite un important cluster industriel et chimique, est déjà un grand consommateur d'hydrogène en tant que matière première, et ce besoin est appelé à croître considérablement dans le futur. Avec ce site, Lhyfe sera en mesure de soutenir les entreprises dans leurs efforts de décarbonation en leur fournissant de l'hydrogène vert renouvelable, grâce à l'électricité renouvelable de la région associée au processus de l'électrolyse.

« L'hydrogène vert renouvelable, en tant que vecteur énergétique, favorisera le transport de l'énergie produite en mer à travers le pays, contribuant ainsi à alléger un réseau électrique déjà saturé. À ce titre, l'usine Lhyfe de Delfzijl sera en mesure de fournir de l'hydrogène vert renouvelable à l'ensemble des Pays-Bas, ainsi qu'à des acheteurs potentiels en Allemagne et d'autres pays limitrophes. », poursuit Luc Grare.

Les Pays-Bas ambitionnent de devenir l'un des pays pionniers de l'hydrogène vert en Europe, en déployant une dorsale hydrogène dans tout le pays. Dans un avenir proche, d'anciennes cavernes de sel seront converties pour stocker l'hydrogène le long de la dorsale, afin de garantir un flux régulier d'hydrogène vert aux utilisateurs industriels en cas d'indisponibilité de l'énergie renouvelable.

Lhyfe travaille à une montée en puissance rapide du marché de l'hydrogène vert et renouvelable dans de nombreux pays européens. La société a l'ambition de devenir l'un des principaux producteurs européens d'hydrogène vert et renouvelable, en visant une capacité totale installée de 3 GW d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, la société met en place des écosystèmes d'hydrogène décentralisés de différentes tailles dans toute l'Europe, incluant le projet de Delfzijl. La société établit également de nouvelles normes dans le secteur de l'hydrogène offshore : elle a inauguré le 22 septembre dernier le premier pilote de production d'hydrogène vert renouvelable offshore au monde.

La réalisation du projet est soumise à l'obtention des licences d'exploitation et des permis de construire requis, ainsi qu'à la décision d'investissement financier.

