Cet accord représente la plus grosse commande d'électrolyseurs reçue par Plug en Europe

L'hydrogène vert renouvelable produit par Lhyfe grâce aux solutions de Plug est destiné à la mobilité

NANTES (France) et LATHAM, N.Y. (USA), le 8 septembre 2022 - Lhyfe (EURONEXT: LHYFE), pure player de l'hydrogène vert renouvelable, a passé une commande de dix systèmes d'électrolyseurs de type PEM (membrane d'échange de protons) de 5 mégawatts (MW) chacun à Plug Power Inc. (NASDAQ : PLUG), l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clés en main au service de l'économie mondiale de l'hydrogène vert. Ces électrolyseurs, d'une puissance totale de 50 MW (soit l'équivalent de jusqu'à 20 tonnes par jour), permettront de produire de l'hydrogène renouvelable dans plusieurs usines à travers l'Europe. Il s'agit de la plus importante commande d'électrolyseurs jamais réalisée par une entreprise française.

Avec ces électrolyseurs, Lhyfe vise à produire un hydrogène vert renouvelable à partir d'énergie éolienne et solaire destiné au marché européen. Sa livraison débuterait en 2023. L'hydrogène vert renouvelable produit sera utilisé pour un large éventail d'applications dans le secteur de la mobilité, et pourra notamment alimenter des chariots élévateurs et des véhicules utilitaires, tels que le Renault Master produit et commercialisé par Hyvia, la coentreprise entre Plug et Renault. Lhyfe et Plug, qui ont entamé leur relation stratégique en octobre 2021 , prévoient aussi de co-développer 300MW de production hydrogène vert renouvelable d'ici 2025.

"Nous nous mobilisons avec Lhyfe afin de réduire massivement les émissions de carbone liées au secteur de la mobilité en Europe. La demande d'hydrogène va continuer d'augmenter, en raison de la volonté des secteurs privé et public de décarboner leurs activités afin d'atteindre leurs objectifs de durabilité et accroître leur sécurité énergétique » a déclaré Andy Marsh, PDG de Plug. " En plus d'une technologie d'électrolyseur performante, nous apportons à Lhyfe de nombreux débouchés dans le secteur de la mobilité à travers notre coentreprise avec Renault et notre expérience dans le déploiement de solutions de chariots élévateurs à hydrogène pour des clients comme Amazon et Walmart."

Les électrolyseurs seront assemblés en Europe. D'une capacité unitaire de 5 MW, il s'agit à la fois du plus gros électrolyseur clés en main pouvant être installé en extérieur, mais aussi la solution la plus compacte du marché.

Sur chacun de ses sites, Lhyfe réalise le développement, l'ingénierie et la construction de l'unité de production d''hydrogène. Lhyfe assure également la totalité des opérations de production, ainsi que la gestion des énergies renouvelables et la commercialisation et livraison de l'hydrogène vert renouvelable.

Matthieu Guesné, fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe : " Cette commande importante témoigne de l'accélération du développement des projets d'unités de production de Lhyfe. Nous avons démontré notre capacité à produire de l'hydrogène vert renouvelable à partir d'énergies renouvelables et la pertinence de notre stratégie visant à déployer de nombreux sites de production d'un hydrogène écologique et accessible partout en Europe. Il est désormais temps de déployer nos projets. Les attentes sont fortes : ce partenariat fructueux avec Plug nous permet d'y répondre avec confiance . "

Plug est un leader dans le domaine de l'électrolyse PEM depuis près de 50 ans et a récemment été nommé numéro un des électrolyseurs à hydrogène par Guidehouse Insights. La société est implantée en Europe depuis plus de dix ans. Plug renforce le déploiement d'applications hydrogène auprès de clients européens stratégiques dans les domaines de l'industrie, de la logistique et de la construction de véhicules, notamment à travers la création d'une joint-venture avec Renault appelée HYVIA. S'appuyant sur son centre européen de services et de logistique situé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), Plug a procédé à plusieurs installations ou remporté des contrats relatifs à des solutions technologiques PEM en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Italie et au Portugal.

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022. Lhyfe est listée sur Euronext Paris (LHYFE - FR0014009YQ1).

Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

Accédez au kit média de Lhyfe (visuels et vidéos)

À propos de Plug

Plug construit un écosystème de l'hydrogène vert de bout en bout (production, stockage, livraison) afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs commerciaux et à décarboniser l'économie. En créant le premier marché commercialement viable pour la technologie des piles à combustible à hydrogène, la société a déployé plus de 50 000 systèmes de piles à combustible et plus de 165 stations de ravitaillement, plus que quiconque dans le monde. Plug est également le plus grand acheteur d'hydrogène liquide. Avec pour ambition de construire et d'exploiter une autoroute de l'hydrogène vert à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, Plug construit une Gigafactory à la pointe de la technologie pour produire des électrolyseurs et des piles à combustible, ainsi que plusieurs usines de production d'hydrogène vert qui produiront 500 tonnes d'hydrogène vert liquide par jour d'ici 2025. Plug fournira ses solutions d'hydrogène vert directement à ses clients et par le biais de partenaires de coentreprises dans de multiples secteurs, notamment la manutention, l'e-mobilité, la production d'énergie et les applications industrielles. Pour plus d'informations, visitez le site www.plugpower.com.

Contacts :

Lhyfe :

Relations investisseurs

Maria PARDO SALEME, CFO

+33 (0)7 86 30 68 26

maria.pardosaleme@lhyfe.com Relations presse financière

ACTUS

Manon Clairet

+33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr Relations presse métier

Nouvelles Graines

Clémence Rebours

+33 (0)6 60 57 76 43

c.rebours@nouvelles-graines.net

Plug :