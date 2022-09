07/09/2022 - 08:30

Ouverture d'une nouvelle implantation à Newcastle

6 ème filiale en Europe de l'entreprise française

Le Royaume-Uni peut devenir un leader mondial dans ce secteur

Nantes (France) – le 7 septembre 2022 - 8h30 – Lhyfe (Euronext Paris - LHYFE), pionnier mondial et pure player indépendant de l'hydrogène vert renouvelable, a lancé ses premiers développements au Royaume-Uni. L'entreprise met en place une filiale et une équipe britannique dans le nord-est de l'Angleterre afin d'identifier les opportunités de déploiement d'installations de production d'hydrogène vert, pour soutenir les ambitions nettes zéro du pays.

En 2021, Lhyfe a inauguré la première usine au monde à fournir un hydrogène vert renouvelable produit à partir d'éoliennes. Elle compte aujourd'hui plus de 90 projets innovants à travers l'Europe. L'entrée au Royaume-Uni est la dernière étape en date de son développement.

Lhyfe possède déjà des filiales en Allemagne (ouverte en 2020), au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède (2021), et en Espagne (2022).

L'entreprise, qui inaugurera en septembre 2022 à Saint-Nazaire le premier démonstrateur au monde de production d'hydrogène offshore, a pour objectif de produire massivement en mer. L'énorme potentiel éolien offshore dont dispose le Royaume-Uni, notamment en mer du Nord, est donc un atout majeur pour l'entreprise.

Colin Brown, Directeur de Lhyfe au Royaume-Uni, déclare :

« La production d'hydrogène vert renouvelable à grande échelle est l'une des solutions clés pour aider le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs de zéro émission nette. C'est un outil qui offre une solution à tous les secteurs et à tous les acteurs de la société, et la bonne nouvelle est qu'il peut être déployé dès aujourd'hui.

Nous explorons des opportunités intéressantes à travers le Royaume-Uni pour permettre la décarbonisation locale. Partout, Lhyfe et ses partenaires s'engagent avec une forte éthique pour réaliser des projets qui créeront une réelle valeur locale. C'est un objectif clé pour la nouvelle entreprise britannique.

Le Royaume-Uni peut devenir un leader mondial dans la production d'hydrogène vert, en s'éloignant de sa dépendance aux combustibles fossiles, en améliorant sa sécurité énergétique, en contribuant à l'objectif "net zéro" et en aidant à stimuler l'économie.

Notre mission est de déployer la production d'hydrogène vert à grande échelle et de développer nos activités en fonction de la demande. Nous encourageons toute industrie ou organisation britannique cherchant à se décarboniser à prendre contact avec nous. »

Matthieu Guesné, Fondateur et Président Directeur-général de Lhyfe, ajoute :

« L'ouverture de notre filiale au Royaume-Uni correspond à nos projets de déploiement international. La rapidité avec laquelle ce déploiement s'opère – il s'agit de notre 6ème filiale européenne en 2 ans – confirme l'engouement croissant des pays européens pour l'hydrogène renouvelable, tandis que notre position de leader amplifie naturellement l'intérêt pour Lhyfe. A travers cette filiale, nous allons pouvoir proposer des solutions de décarbonation qui répondent aux usages et contraintes spécifiques du marché britannique. »

À propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022.

