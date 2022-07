29/07/2022 - 08:30

Nantes (France) - 29 juillet 2022 - 8h30 – Lhyfe (Euronext Paris - FR0014009YQ1 - LHYFE), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce son agenda de communication financière.

Date Publication Mercredi 21 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 (audités) Mercredi 25 janvier 2023 Activité 2022 Mercredi 22 mars 2023 Résultats annuels 2022 (audités) Mercredi 20 septembre 2023 Résultats semestriels 2023 (audités)

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022.

