25/05/2022 - 08:30

Nantes (France) / Trelleborg (Suède), le 25 mai 2022 – Lhyfe, pionnier mondial et pure player de l'hydrogène vert renouvelable, et Trelleborgs Energi, la société d'énergie locale suédoise, unissent leurs forces dans une phase de pré-étude pour mettre en place une production locale d'hydrogène renouvelable dans l'extrême sud de la Suède. Actrices du changement, les deux entreprises sont prêtes à agir dès maintenant en faveur du climat, en se concentrant sur la solution de l'hydrogène vert. Les résultats doivent être présentés à l'été 2022.

L'étude initiale porte sur la capacité d'une production d'hydrogène vert de l'ordre de 5 MW, à Trelleborg, en Suède. Cette étude couvre les sujets de l'approvisionnement en énergie, de la capacité de production, du choix de la technologie, de l'emplacement, ainsi que de l'utilisation de la chaleur résiduelle et de l'oxygène.

Trelleborg est un hub de transport majeur, qui nécessitera un approvisionnement en hydrogène pour les stations de distribution et les véhicules à hydrogène déjà commandés. Selon les prévisions, le nombre de poids lourds transitant par le port de Trelleborg devrait passer de 800 000 par an aujourd'hui à 1,8 million en 2026. Situé dans la région de l'Öresund, cette étude de projet à Trelleborg pourrait contribuer à sécuriser l'approvisionnement en hydrogène pour la mobilité et l'industrie, dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à des émissions de carbone nulles. L'utilisation de la chaleur résiduelle et de l'oxygène produit (coproduit de l'hydrogène) fait déjà l'objet de discussions avec des partenaires potentiels.

Comptant parmi les acteurs les plus importants et les plus avancés du marché de l'hydrogène vert avec 93 usines en projet en Europe (pour plus de 4,8 GW de capacité totale installée) et un premier site industriel inauguré en septembre 2021, Lhyfe connecte directement ses sites de production aux sources d'énergie renouvelables locales pour alimenter les usages locaux en termes d'industrie et de mobilité.

« Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec une entreprise telle que Trelleborgs Energi, dont la ville met non seulement l'hydrogène vert sur la carte suédoise… mais surtout en action », déclare Björn Arvidsson, Area Manager Nordics & UK chez Lhyfe. « Nous partageons un ADN commun : nous voulons tous deux agir maintenant pour le climat, en mettant l'accent sur l'hydrogène renouvelable. C'est une source d'inspiration que de collaborer pour accélérer la transition énergétique dans la région. »

La pré-étude conjointe permettra de définir une configuration initiale optimale pour la production d'hydrogène, à partir d'électricité renouvelable.

« Nous voulons créer des solutions énergétiques durables au niveau local et l'hydrogène vert renouvelable fait partie de ce projet », déclare Magnus Sahlin, PDG de Trelleborgs Energi. « L'hydrogène est un vecteur énergétique intelligent et polyvalent qui peut contribuer à résoudre le problème du climat. Nous sommes convaincus qu'il faut absolument faire une réelle différence dès aujourd'hui, "joindre le geste à la parole" : notre initiative en faveur de l'hydrogène renouvelable est un moyen de le faire ».

Trelleborgs Energi et Lhyfe sont toutes deux engagées dans la transition du secteur énergétique et repoussent les limites des solutions possibles.

« Nous voulons gagner le combat contre le changement climatique », déclare Björn Arvidsson. « Cela signifie investir dans de nouvelles technologies, et construire et exploiter une production d'hydrogène vert dès que possible. L'objectif est fixé pour 2024, ici, dans le sud de la Suède. Nous sommes convaincus de la nécessité et de la valeur de l'hydrogène vert dans l'industrie et la mobilité. Ce projet confirme la présence stratégique de Lhyfe sur le marché suédois, du sud au nord ! ».

« Nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour lutter contre le changement climatique », ajoute Magnus Sahlin. « Nous prenons au sérieux notre engagement à faire évoluer le secteur énergétique vers des solutions meilleures et plus durables pour l'avenir. L'hydrogène est utilisé depuis près d'un siècle, mais il s'avère être une solution intelligente et moderne qui peut faire la différence pour nous ici et maintenant ».

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Son site de production et son pipeline commercial de projets devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Elle est membre de France Hydrogène, d'Hydrogen Europe et de Vätgas Sverige, SHDC. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets à travers l'Europe, dont 20 en développement avancé d'ici à 2026 afin de contribuer à décarboner l'industrie et la mobilité. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022. Lhyfe est listée sur Euronext Paris (LHYFE - FR0014009YQ1). Pour plus d'informations, consultez le site www.lhyfe.com

About Trelleborgs Energi

Trelleborgs Energi est une société d'énergie moderne tournée vers l'avenir. Tout notre travail évolue autour de solutions durables et innovantes, en lien avec la communauté locale. Notre objectif est de faire de nos clients des héros du climat, de rendre nos propriétaires fiers et de faire de Trelleborg la ville la plus intelligente de Suède en matière de climat. Pour plus d'informations, consultez le site www.trelleborgsenergi.se.