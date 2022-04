22/04/2022 - 07:00

Une ambition : devenir un leader européen de la production d'hydrogène vert

Un pure player français indépendant de la production d'hydrogène vert issue d'énergies renouvelables

Un site industriel en France déjà opérationnel: 1ère unité au monde en connexion directe avec des éoliennes produisant de l'hydrogène vert destiné à la mobilité

Une capacité démontrée à remporter des projets de premier plan à l'image du projet danois GreenHyscale, future unité de production d'hydrogène vert d'une puissance de 100 MW, l'un des 3 projets les plus avancés en Europe avec une mise en service attendue en 2025

Un pipeline commercial de 93 projets représentant une capacité totale de +4,8 GW

Objectifs

2024 : 55 MW de capacité installée d'ici fin 2024

2026 : 200 M€ de chiffre d'affaires consolidé et un EBITDA Groupe à l'équilibre

au titre de l'exercice 2026 sur la base d'une capacité installée de 200 MW

2030 : +3 GW de capacité totale installée

Marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30% à long terme

Une feuille de route ambitieuse pour la production d'hydrogène vert en mer : 1 er dispositif pilote offshore au monde mis en service dès la rentrée 2022 et ambition d'une capacité installée additionnelle de 3 GW en offshore à l'horizon 2030-2035

Une maturité RSE illustrée par une notation EthiFinance de 71/100, supérieure à la moyenne des acteurs du secteur et 100% des activités alignées avec la taxonomie européenne

Nantes – le 22 avril 2022 – Lhyfe (la « Société »), producteur indépendant d'hydrogène vert pour décarboner l'industrie et la mobilité, annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro I. 22-009 en date du 21 avril 2022.

L'approbation de ce document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de Lhyfe sur le marché réglementé d'Euronext® à Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'une approbation sur le prospectus relatif à l'opération.

Matthieu Guesné, Président Directeur-général de Lhyfe :

« L'hydrogène est une source d'énergie, qui présente tous les avantages du pétrole et du gaz sans leurs inconvénients. Il constitue un pilier majeur de la transition énergétique pour réduire les émissions de CO 2 et ainsi accompagner la décarbonation de l'industrie et de la mobilité en permettant de réduire jusqu'à 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors que la demande va exploser au cours des prochaines décennies, Lhyfe ambitionne de devenir un leader européen indépendant de la production d'hydrogène vert.

Notre stratégie est fondée sur un déploiement rapide et massif de sites de production de manière à développer des unités qui pourront atteindre jusqu'à plusieurs centaines de MW au-delà de 2025, équivalent à la production de centaines de tonnes d'hydrogène vert quotidiennement. Des projets d'ampleur sont déjà lancés en France et à l'international, et notamment au Danemark où nous développons l'un des trois projets les plus avancés en Europe. À ce jour, notre portefeuille commercial est ainsi constitué de 93 projets, représentant une capacité totale de production installée de plus de 4,8 GW (soit une production d'hydrogène vert de plus de 1 615 tonnes/jour).

Notre objectif est de disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 et de réaliser, pour l'exercice 2026, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 M€ avec un EBITDA Groupe à l'équilibre, sur la base d'une capacité installée totale de 200 MW. À l'horizon 2030, nous nous fixons de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW. A long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%.

J'ai créé Lhyfe parce qu'un jour j'ai eu une idée susceptible d'avoir un impact très fort sur l'avenir de notre planète. C'est la mission au quotidien des 82 femmes et hommes qui travaillent aujourd'hui chez Lhyfe. Et ce sera bientôt, je l'espère, l'ambition de tous les actionnaires français et internationaux qui investiront dans Lhyfe à l'occasion du projet d'introduction en Bourse sur Euronext à Paris. »

Lhyfe, un pure player français indépendant de la production d'hydrogène vert pour décarboner la mobilité et l'industrie

Né d'un projet lancé en 2017 par Matthieu Guesné, ancien Directeur du CEA Tech Pays de la Loire et Bretagne, Lhyfe est un pionnier de la production d'hydrogène vert entièrement issue d'énergies renouvelables (ENR).

Fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau, l'hydrogène vert est un pilier majeur de la transition énergétique. Il joue un rôle clé pour réduire les émissions de CO 2 et ainsi accompagner la décarbonation de l'industrie et de la mobilité en venant se substituer à l'hydrogène gris carboné et aux énergies fossiles.

L'hydrogène vert produit par Lhyfe est issu d'unités de production locales et décentralisées, en connexion directe avec des parcs ENR quand cela est possible. Il est vendu directement à l'utilisateur final, parmi lesquels des acteurs de la mobilité (agglomérations, transporteurs, plateformes de logistique, etc.) et des industriels de la chimie (production d'ammoniac et de méthanol), de l'acier ou du verre.

Acteur central de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, Lhyfe fait ainsi le lien entre les énergies renouvelables et la décarbonation des usages ces secteurs.

L'hydrogène vert : une réponse industrielle aux enjeux de transition énergétique

Avec une demande mondiale qui devrait être multipliée par 6 entre 2020 et 2050[1], pour atteindre 530 millions de tonnes à horizon 2050, l'hydrogène constitue un pilier majeur de la décarbonation de nombreuses activités. Mais aujourd'hui, 98%[2] de l'hydrogène est fabriqué à partir de sources d'énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon), avec un processus de production très émissif de CO 2 .

Fabriquer de l'hydrogène avec des énergies fossiles ne fait donc que déplacer le problème. L'hydrogène vert, fabriqué exclusivement à partir d'énergies renouvelables, est la seule solution totalement décarbonée qui permet de remplacer l'hydrogène fossile (également appelé hydrogène gris) dans l'industrie et devenir le carburant propre du secteur de la mobilité.

L'hydrogène vert est donc au cœur des stratégies nationales de décarbonation. On recense aujourd'hui 522 projets2 d'hydrogène vert à travers le monde, dont la moitié en Europe. Au niveau européen, le projet Horizon 2050 prévoit un investissement allant de 180 à 470 milliards d'euros jusqu'en 2050[3] et en France, dans le cadre du Plan de relance et de la stratégie nationale pour l'hydrogène décarboné, un soutien public de 7,2 milliards d'euros est prévu jusqu'en 2030 (et 1,9 milliards d'euros supplémentaires annoncés en novembre 2021[4]).

Le 1er site au monde de production d'hydrogène vert en connexion directe avec un parc éolien

En septembre 2021, Lhyfe a inauguré le premier site industriel au monde en connexion directe avec un parc éolien et un approvisionnement en eau de mer permettant l'électrolyse, et a depuis commencé à livrer ses premiers kilogrammes d'hydrogène vert.

Basé à Bouin en Vendée (France), ce site dispose d'une capacité actuelle de production de 750 kW, soit environ 300 kg d'hydrogène vert produit par jour, qui sera portée à 2,5 MW en 2023 (soit environ 1 t./jour) pour répondre à l'accroissement de la demande.

L'hydrogène vert produit à Bouin alimente des clients publics et privés dans le secteur de la mobilité, notamment une station-service hydrogène du SYDEV (syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée) à La Roche-sur-Yon pour des usages de mobilité lourde (bus, bennes à ordures ménagères, engins de service) ainsi que la station de ravitaillement d'une plateforme logistique du groupe de distribution Lidl pour alimenter ses engins de manutention.

Un pipeline commercial constitué de 93 projets onshore[5] totalisant une capacité de production installée de plus de 4,8 GW

Lhyfe connaît un développement soutenu et ses compétences techniques et commerciales lui ont permis de prendre une place importante sur son marché en l'espace de quelques années. La Société est ainsi présente dans 10 pays européens et compte 82 collaborateurs à ce jour, dont plus de 25 dédiés au développement commercial.

Fort d'une capacité industrielle démontrée à produire un hydrogène vert local et compétitif, Lhyfe a déjà remporté de multiples appels d'offres à l'international et déploie de nombreux projets emblématiques dans l'hydrogène vert :

Projets GreenLab & GreenHyScale (Danemark) : 1ers projets internationaux de Lhyfe, GreenLab et GreenHyScale visent à déployer progressivement deux unités de production d'hydrogène vert, d'une puissance initiale de 12 MW en 2023 (soit environ 4 t./jour d'hydrogène vert), qui sera portée jusqu'à 124 MW en 2025 (soit environ 38 t./jour). L'hydrogène vert produit sera destiné à des usages industriels (production de méthanol) et de mobilité. GreenHyScale figure dans le top 3 des projets les plus avancés en Europe[6] et bénéficie d'un financement Green Deal de l'Union européenne.

H2goesRail (Allemagne) : Lhyfe a été sélectionné par la Deutsche Bahn, l'opérateur ferroviaire national allemand, pour la construction d'une unité de production d'hydrogène vert d'une capacité annuelle d'environ 30 tonnes visant à assurer l'approvisionnement du train à hydrogène fabriqué par Siemens Mobility et exploité par la Deutsche Bahn.

VhyGo (France) : VhyGo (Vallée Hydrogène Grand Ouest) vise à bâtir la 1ère infrastructure suprarégionale de distribution d'hydrogène vert en France. L'objectif est de disposer de 5 sites de production d'une capacité de plus de 5 tonnes d'hydrogène vert par jour, pour livrer une vingtaine de stations de distribution pouvant alimenter quotidiennement jusqu'à 500 véhicules hydrogène à horizon 2024.

Storgrundet, Söderhamn (Suède) : Lhyfe et Wpd Offshore AB, l'un des plus grands développeurs mondiaux d'énergie éolienne terrestre et en mer, visent d'installer un site de production d'hydrogène vert basé à Storgrundet et de le connecter au parc éolien offshore prévu par Wpd à Söderhamn. L'objectif est d'atteindre une capacité installée totale de 600 MW (soit environ 240 t./jour), ce qui fait de ce projet le plus important pour Lhyfe à ce jour et l'un des plus ambitieux annoncés en Europe. Le site proposé devrait être construit en plusieurs phases, à compter de 2025.

En sus de ces projets emblématiques, Lhyfe adosse son développement sur un solide portefeuille commercial : celui-ci totalise à ce jour 93 projets[7] onshore à travers l'Europe, représentant une capacité totale de production installée de plus de 4,8 GW (soit une production estimée de plus de 1 615 tonnes d'hydrogène vert/jour) à l'horizon 2028. Parmi ces 93 projets, 20 projets sont à un stade de développement avancé (en phases « Tender ready », « Awarded » ou « Construction »), pour une capacité totale de 380,5 MW.

Des partenariats de développement de premier plan : Plug Power, Mitsui, etc.

En mars 2022, Lhyfe a également conclu un protocole d'accord en vue d'une alliance stratégique avec Mitsui & Co Ltd., l'un des principaux conglomérats japonais spécialisé dans le commerce et l'investissement, qui s'accompagne d'un investissement d'environ 10 M€ par Mitsui en obligations convertibles (qui feront l'objet d'une conversion automatique en actions en cas d'introduction en Bourse de la Société). Au-delà de cet investissement, l'alliance stratégique a notamment pour objectif d'accompagner Lhyfe dans son développement international sur de nouveaux marchés stratégiques.

Pour soutenir son développement, Lhyfe a également initié en octobre 2021 des discussions avec Plug Power, un acteur majeur de l'hydrogène vert et l'un des principaux fournisseurs de solutions hydrogène clefs en main au monde, pour le développement conjoint de sites de production d'hydrogène vert à travers l'Europe. L'objectif serait d'installer une capacité totale de production de 300 MW en exploitation à l'horizon 2025. Cet objectif n'est pas pris en compte dans l'objectif 2026 (une capacité installée de 200 MW) dans la mesure où le projet d'accord de collaboration est toujours en cours de finalisation.

Lhyfe, une organisation intégrée et un modèle à forte visibilité

Acteur central dans la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, Lhyfe se situe au cœur de l'écosystème mondial et collabore avec les principaux producteurs indépendants d'énergies renouvelables (« independent power producer ») et équipementiers (électrolyseurs, compresseurs, etc.) afin de bâtir et exploiter ses futures unités de production.

À partir de son premier site industriel, Lhyfe a démontré une maîtrise totale de la chaîne de valeur grâce à un modèle intégré sur l'ensemble de ses opérations, afin d'assurer une meilleure maîtrise des coûts et d'efficacité du processus industriel :

Développement : origination, permis, design, ingénierie des projets ;

Construction : financement, ingénierie et maîtrise d'œuvre ;

Exploitation : production d'hydrogène vert, stockage et maintenance des installations ;

Commercialisation : contrats de vente et livraison.

Lhyfe a placé l'utilisation de la data et l'intelligence artificielle au cœur de son process industriel. À travers ses logiciels et algorithmes propriétaires tels :

Qualifhy, permettant de concevoir des sites virtuels adaptés à chaque situation : analyse des parcs ENR (prix/performance), paramétrage de la production d'hydrogène vert (en fonction de l'intermittence, de l'électrolyseur, etc.) et établissement d'un prévisionnel de production en fonction de la demande ;

H 2 Management Systems, assurant une consommation d'énergie minimisée pendant le process de production ; ou

Management Systems, assurant une consommation d'énergie minimisée pendant le process de production ; ou Loghystics, pour optimiser la production sur la base des profils de consommation des clients et établir, à terme, des modèles de prévisions basés sur des algorithmes d'intelligence artificielle.

Tout comme le site de Bouin, dont la capacité de production va être augmentée pour répondre à l'accroissement de la demande, la Société développe des sites dont la structure modulaire facilite leur changement d'échelle (« scale-up ») au fur et à mesure de la demande. La solution de production d'hydrogène vert développée sur le site de Bouin est également réplicable à une échelle supérieure sur les futurs sites de production de Lhyfe, dans un premier temps en mettant plusieurs électrolyseurs en réseau (cluster) sur un même site, puis en regroupant plusieurs clusters par site.

Une équipe de business development de premier plan, prête pour accompagner la croissance

Lhyfe dispose d'une équipe de premier plan sur le plan commercial. Elle est constituée de 27 collaborateurs internationaux à ce jour et associe des profils commerciaux et ingénieurs, répartis sur 10 pays.

Sa force réside dans sa capacité à faire correspondre l'offre d'énergie à partir des sources d'ENR disponibles avec la demande d'hydrogène vert en fonction des bassins d'usage et des clients potentiels. Cette équipe d'experts, accompagnée des ingénieurs de Lhyfe, maîtrise toute la chaîne de valeurs et toutes les technologies d'électrolyseurs (alcalins, PEM (membrane échangeuse de protons), alcalins pressurisés, etc.).

Un modèle de producteur pour compte propre à forte visibilité

Le modèle économique de Lhyfe repose sur la vente d'hydrogène vert produit à partir d'unités industrielles dont la Société est propriétaire (totalement ou majoritairement).

Lhyfe s'appuie sur des contrats d'achat d'électricité (power purchase agreement ou PPA) d'une durée variant en principe de 3 à 15 ans avec des producteurs d'ENR à proximité de ses unités et privilégie, quand cela est possible, une connexion directe aux actifs de production d'électricité.

En parallèle des contrats d'achat d'énergie, les contrats de vente d'hydrogène vert aux clients sont conclus pour une durée alignée de 3 à 15 ans selon différents modèles de tarification selon qu'il s'agisse d'unités dédiées à des usages de mobilité ou industriels.

Les revenus de Lhyfe s'appuient ainsi sur des contrats pluriannuels qui confèrent à la Société une visibilité sur ses revenus et une sécurisation de ses flux de trésorerie sur une longue période, comparable à celle des producteurs d'énergie de type IPP (« independent power producer »).

Un engagement RSE affirmé avec une notation extra-financière nettement au-dessus du panel (71/100) et un alignement total avec la taxonomie européenne

Lhyfe s'est attaché depuis sa création à promouvoir une dimension éthique ancrée dans son ADN, que ce soit vis-à-vis de l'ensemble de ses parties prenantes, avec ses collaborateurs, au niveau environnemental ou en matière de gouvernance.

L'activité de Lhyfe est pleinement alignée avec la taxonomie européenne, respectant ainsi les différents critères définis pour la catégorie "production d'hydrogène" : « 100% de l'activit é de Lhyfe s'inscrit dans un sous-secteur é ligible identifi é par la taxonomie europ é enne comme contribuant directement à l'att é nuation du changement climatique. En outre, l'activit é de l'entreprise est conforme à tous les critères de sélection énumérés. » EthiFinance – Mars 2022.

La volonté de la Société de s'inscrire dans une démarche RSE est également matérialisée par l'obtention en mars 2022 d'une notation extra-financière de 71/100 (contre 46/100 pour le panel[8]), correspondant à un niveau de maturité « Avancée », attribuée par l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance : « La notation extra-financi è re de Lhyfe correspond à un niveau de performance « Avancée », soit un niveau de maturité ESG prometteur et déjà significativement plus élevé que ce que l'on observe dans des entreprises comparables, en termes d'effectifs et de secteur d'activité. » EthiFinance – Mars 2022.

Devenir un leader européen indépendant de la production d'hydrogène vert onshore

Afin de s'affirmer comme un acteur majeur de la décarbonation des secteurs de la mobilité lourde et de l'industrie et devenir un leader européen indépendant sur le marché de l'hydrogène vert, Lhyfe développe une stratégie fondée sur un déploiement rapide et massif de sites de production d'hydrogène vert onshore de manière à développer des unités qui pourront atteindre jusqu'à plusieurs centaines de MW au-delà de 2025.

S'appuyant sur les 93 projets actuellement dans son pipeline commercial, représentant une capacité totale de production installée de plus de 4,8 GW (soit une production d'hydrogène vert de plus de 1 615 t./jour), Lhyfe s'est fixé comme objectif de disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 à partir uniquement d'unités onshore.

Sur la base des hypothèses figurant dans le document d'enregistrement et sur la base d'une capacité installée totale de 200 MW, Lhyfe vise, au titre de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2026 :

un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 M€[9] ; et

un EBITDA[10] Groupe à l'équilibre.

À l'horizon 2030, la Société se fixe comme objectif de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW.

À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%[11].

Lhyfe pionnier sur l'offshore : clé pour la massification de la production d'hydrogène vert pour l'industrie avec une mise en service pilote dès 2022

Remplacer l'usage des énergies fossiles par de l'hydrogène vert dans l'industrie nécessite une production massive qui requiert de très grandes quantités d'électricité renouvelable. L'éolien offshore, source d'ENR la plus abondante, la plus puissante, la moins intermittente et donc la plus compétitive, constitue la solution la plus adaptée pour répondre à cette forte demande et à la massification de l'hydrogène pour des usages industriels.

Dès sa création, Lhyfe a engagé un programme de recherche majeur pour le développement de la production d'hydrogène vert en mer, au plus près des sources d'énergie offshore.

Dès la rentrée 2022, Lhyfe mettra en service le 1er dispositif pilote de production d'hydrogène vert offshore en conditions réelles à partir du 1er électrolyseur flottant au monde, d'une puissance de 1 MW, connecté à une éolienne flottante, faisant de la Société le seul acteur au monde à disposer d'une expérience opérationnelle dans le domaine de l'offshore.

Parallèlement, Lhyfe collabore au développement de plusieurs concepts de production d'hydrogène vert offshore : des topsides modulaires d'une capacité de 50 MW à 100 MW en partenariat avec Les Chantiers de l'Atlantique, des usines de production d'hydrogène offshore à partir de plateformes pétrolières existantes avec les groupes Aquaterra et Borr Drilling, ou des éoliennes flottantes intégrant un système de production d'hydrogène vert avec le concepteur d'éoliennes offshore Doris.

À un horizon 2030-2035, l'offshore pourrait ainsi représenter une capacité installée additionnelle d'une puissance de l'ordre de 3 GW pour Lhyfe.

Mise à disposition du document d'enregistrement

Le document d'enregistrement de Lhyfe, approuvé par l'AMF le 21 avril 2022 sous le numéro I. 22-009 est disponible sur les sites Internet de la Société (www.lhyfe.com) et de l'AMF ( www.amf-france.org ), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 30 rue Jean Jaurès, 44000 Nantes, France.

Le document d'enregistrement contient une description détaillée de la Société, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière et ses résultats, ainsi que des facteurs de risques correspondants.

Facteurs de risques

La Société attire l'attention du public sur le chapitre 3 « Facteurs de risques », figurant dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF.

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en bourse de Lhyfe sur

www.lhyfe-finance.com

A propos de Lhyfe

Créée en 2017 à Nantes, Lhyfe est producteur et fournisseur d'hydrogène vert renouvelable pour la mobilité et l'industrie. Ses sites de production devraient permettre d'accéder à l'hydrogène vert renouvelable en quantités industrielles, et d'entrer dans un modèle énergétique vertueux orienté vers un bénéfice environnemental. Lhyfe est déjà présente dans 10 pays (France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Finlande, Norvège, Espagne et Portugal). Elle est membre de France Hydrogène et d'Hydrogen Europe. Lhyfe a inauguré son premier site industriel de production d'hydrogène vert en septembre 2021. Elle dispose, à ce jour, d'un pipeline commercial composé de 93 projets, répartis dans 11 pays et dont la date de mise en production est comprise entre 2022 et 2028. Par ailleurs, un programme de recherche engagé depuis 2019 devrait conduire à l'entrée en phase de test en conditions réelles du premier électrolyseur flottant au monde connecté à une éolienne flottante à la rentrée 2022.

Plus d'informations sur Lhyfe.com

