12/12/2024 - 17:45

LCB poursuit son expansion dans les villes stratégiques du Grand Est :

obtention d'un permis de construire pour un nouvel Eco'City

Les Constructeurs du Bois, éco-promoteur immobilier référent de la région Grand Est poursuit le déploiement de son offre Eco'City avec l'obtention d'un nouveau permis de construire à Houdemont, ville de 2 500 habitants au sein de la Métropole du Grand Nancy. Pour ce nouveau projet de plus de 20 M€, LCB est déjà en discussions avancées avec un bailleur social national pour l'acquisition de la moitié des lots.



L'Eco'City de Houdemont reflète l'engagement de LCB à revitaliser les territoires en offrant des logements sociaux de qualité, tout en favorisant la mixité sociale. Située sur la dernière parcelle disponible de la commune, cette initiative contribuera à moderniser le cadre urbain tout en respectant des normes écologiques exigeantes.

Sur un terrain de 11 500 m2 entouré de verdure, l'Eco'City proposera 4 bâtiments pour un total de 91 logements et une surface habitable de 7 256 m². Les 46 premiers logements répartis sur 2 immeubles ont fait l'objet d'une lettre d'intention auprès d'un bailleur national référent tandis que les 50% restants seront des logements collectifs et intermédiaires destinés à être vendus à la découpe. Au pied de l'Eco'City, une maison médicale de 700 m2 réunissant 15 professionnels de santé et une pharmacie compléteront ce projet. Enfin, une salle commune permettra de favoriser le bien vivre ensemble et la mixité sociale.



Un Eco'City exemplaire répondant au seuil 2028 de la réglementation RE 2020

Ce nouveau projet se distingue à nouveau pour ses performances environnementales. Composé à 70 % de bois, le projet a été conçu, avec une réflexion poussée sur l'orientation et l'implantation des bâtiments afin de maximiser les apports de chaleur naturelle et de réduire les coûts énergétiques. L'ensemble des structures bénéficieront d'une isolation biosourcée en laine de bois. En parallèle, toujours pour réduire l'impact carbone de ses projets, les toitures seront végétalisées et LCB envisage l'implantation d'un chauffage mutualisée avec une chaudière à pellets. Bien entendu, cet Eco'City fera l'objet d'une certification environnementale.

LCB entend démarrer les travaux dès le second semestre 2025. La première tranche sera livrée fin 2026 et les tranches restantes au cours de l'exercice 2027.



Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2024 : lundi 24 février 2025, après Bourse.



A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=fpYgC25Pcg0



