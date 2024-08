06/08/2024 - 17:45

Communiqué de presse - Epinal, le 06 août 2024

LCB REMPORTE PLUSIEURS SIGNATURES CLES AVEC LES BAILLEURS SOCIAUX CDC HABITAT ET ICF HABITAT NORD-EST DANS LE CADRE DE LA COMMERCIALISATION DE L'ECO'CITY DE VILLERUPT

Les Constructeurs du Bois (LCB - EURONEXT ACCESSTM : FR 00140007I9 - MLLCB) , éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois, poursuit la commercialisation active des 180 lots qui lui ont été confiés par l'EPA Alzette-Belval dans le cadre de l'Eco'City de Villerupt. Les nouveaux contrats signés avec CDC Habitat et ICF Habitat Nord-Est portent à 134 le nombre de lots vendus par LCB pour un volume d'affaires global de ventes de 30 M€.

Un second contrat de 11 M€ avec CDC Habitat, premier bailleur national

Engagé dans une démarche de développement durable et de stratégie bas carbone, CDC Habitat a souhaité renforcer sa collaboration avec LCB en signant un second contrat de près de 11 M€ portant sur 51 logements. Avec cette nouvelle transaction, LCB a réalisé près de 50% de ses ventes de Villerupt en bloc auprès du principal bailleur national.

Conformément au cahier des charges, LCB livrera un programme certifié NF Habitat HQE qui bénéficiera du plus haut niveau de label Biosourcé (niveau 3). Les 51 lots seront répartis sur 6 immeubles avec des appartements allant du T2 au T4. L'éco-promoteur privilégiera l'usage de matériaux biosourcés et des modes de construction innovants. Les résidents de ces nouveaux logements auront accès à des espaces verts, à des commodités modernes et à une vie communautaire dynamique au sein de ce quartier en pleine expansion.

Un contrat stratégique de 7 M€ avec ICF Habitat Nord-Est, filiale de la SNCF

Dans le prolongement de cette signature, le bailleur ICF Habitat Nord-Est a également finalisé l'achat de 47 lots au sein de l'Eco'City de Cantebonne. Du studio aux appartements familiaux spacieux, les logements répartis sur 5 bâtiments vont permettre au bailleur régional d'étendre son portefeuille immobilier tout en répondant à la demande croissante de logements de qualité sur ce territoire « afin de loger principalement les salariés des filiales du groupe SNCF localisées dans la région » précise Monsieur Loris Poidvin, Directeur du Développement d'ICF Nord-Est.

Concrétisation d'une solide collaboration entre LCB et l'EPA Alzette-Belval avec l'achat de 4 M€ en foncier par LCB

Ces ventes concrétisent la solide collaboration entre LCB et l'EPA d'Alzette-Belval avec l'acquisition du foncier correspondant signé le 17 juillet dernier. Pour le vaste projet de l'EcoQuartier de Cantebonne, l'Etablissement Public a choisi des acteurs capables de favoriser l'aménagement durable et la transition écologique du territoire. Dès le lancement de l'appel à projet, LCB s'est distingué par son utilisation systématique du bois et son engagement envers les constructions bas carbone. Premier promoteur sélectionné par l'EPA et premier acteur à passer en phase chantier, LCB a mené un large travail de réflexion pour intégrer son modèle Eco'City dans l'EcoQuartier de Cantebonne.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : 23 septembre 2024, après Bourse.

A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr

Contacts

Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE – Fondateur PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr

CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86

Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

Rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37