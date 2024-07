24/07/2024 - 17:45

Communiqué de presse - Epinal, le 24 juillet 2024





CROISSANCE DE DE 14,2% DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1

UN SEMESTRE MARQUE PAR L'AVANCEE DE PROJETS MAJEURS

En M€

Données non auditées S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires consolidé* 6,89 6,04 +14,2%

*incluant les entités, LCB, LCB Technique, C'Solutions, SCCV ECOCITY 1,2,3,4,5,6,7,8



Au cours du 1er semestre 2024, Les Constructeurs du Bois (LCB - Euronext ACCESSTM : FR00140007I9 - MLLCB), éco-promoteur immobilier, spécialisé dans la construction en bois et matériaux biosourcés, a connu une activité dynamique marquée par la poursuite de plusieurs projets emblématiques, la vente de lots à des partenaires stratégiques et l'obtention de nouveaux permis de construire dans la région Grand Est. Fort de ces développements, LCB affiche une croissance de 14,2% confirmant la robustesse de son modèle et l'avenir prometteur de l'éco-construction dans un marché immobilier en pleine mutation porté par la réglementation RE et ses nouveaux seuils carbone à horizon 2031.



Un premier semestre jalonné d'avancées significatives

Tout au long du 1er semestre 2024, LCB s'est attelé à la poursuite de plusieurs projets majeurs.

Au sein de l'Eco'City de Cantebonne à Villerupt à la lisière du Luxembourg, LCB est en train de finaliser la cession de 47 logements à ICF Habitat Nord-Est, filiale de la SNCF et bailleur social national et une seconde tranche de 51 logements à CDC Habitat, premier bailleur national. Ces transactions interviennent quelques mois après la vente d'un immeuble en bois de 36 logements à haute performance environnementale à CDC Habitat. Sur les 150 logements qui lui ont été confiés, LCB a d'ores et déjà commercialisé 134 d'entre eux portant le volume d'affaires global de ventes signées et en cours de signature à 30 M€. L'immeuble acquis par CDC Habitat comprend à ce jour l'achèvement des fondations en béton et la pose de 3 étages en bois. La livraison de ce lot est prévue dès le premier trimestre 2025.

Concernant l'Eco'City de Bouxières-aux-Dames, LCB a achevé la 2ème tranche des 30 logements sociaux acquis par le groupe 3F pour un CA de 4,5 M€. L'ensemble de ce lot sera pré-livré dès cet été.

LCB a par ailleurs poursuivi la réhabilitation de l'ancien EHPAD de Faulx, ville stratégique à proximité de Nancy et de Metz, qui s'inscrit dans le cadre de son 4ème Eco'City. Les fondations sont désormais achevées et l'ensemble du collectif réhabilité. La première tranche du programme comprenant 30 logements et 13 pavillons pour un volume d'affaires de 7 M€ sera livrée au bailleur Vivest au cours de l'été 2025.

Plus récemment, LCB a inauguré la première planche de la Résidence Senior de Thaon-Les-Vosges acquise par Vosgelis. Sur quatre niveaux, l'immeuble en bois de haute performance environnementale proposera 26 logements pour une surface habitable de 1500 m2. Réalisé en circuit court, le bâtiment dont les travaux ont démarré en décembre 2023 sera achevé sous 18 mois.

Enfin, LCB a poursuivi son expansion territoriale dans les Vosges avec l'obtention de trois permis de construire dans les villes renommées de Gérardmer pour 2 immeubles et de Xonrupt-Longemer pour un 9ème Eco'City by LCB. Dans une logique constante de réhabilitation, les programmes immobiliers de Gérardmer sont situés sur des anciennes friches non-exploitées et le projet de Xonrupt succèdera à une ancienne entreprise de travaux publics.



Perspectives favorables

Le second semestre 2024 s'annonce prometteur pour LCB, qui doit finaliser de nombreuses transactions avec des bailleurs sociaux régionaux référents notamment pour l'Eco'City de Villerupt. Cette bonne visibilité dans la commercialisation de ces lots conforte LCB dans sa politique axée sur les circuits courts et le bas carbone pour participer à la construction de la ville de demain. Avec une avance substantielle sur les seuils carbone de 2025, 2028 et 2031, LCB est désormais reconnu par les acteurs publics et privés comme un partenaire clé dans le verdissement du parc immobilier. L'éco-promoteur immobilier affiche toute sa confiance dans sa capacité à accélérer sa dynamique de croissance pour l'exercice en cours et au-delà.

« Dans un contexte de marché fortement dégradé, LCB affiche une activité solide soutenue par un modèle économique innovant et un positionnement stratégique. Son offre à destination des villes moyennes, alliant recours systématique au bois et aux circuits courts, permet à LCB de se démarquer et de démontrer une résilience face aux turbulences du marché. La montée en puissance des ventes en bloc à des bailleurs régionaux et nationaux participent directement au succès de notre groupe. » affirme François Duchaine, PDG de LCB



Prochaine publication : Résultats semestriels 2024 : mercredi 11 septembre 2024, après Bourse.



A propos des Constructeurs du Bois (LCB)

Créée en 2011 par François DUCHAINE son PDG, la société Les Constructeurs du Bois est spécialisée dans l'éco-construction bois avec une expertise reconnue dans la promotion de résidences seniors et de maisons médicales dans le Grand Est de la France. En 2021, la société a élargi son positionnement à la réalisation d'écoquartiers intergénérationnels avec un premier site pilote à Epinal soutenu par l'ADEME. En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 14,9 M€ en hausse de 36,9% par rapport à 2022.

Euronext ACCESSTM, Mnémo : MLLCB, Isin : FR00140007I9, Eligible PEA PME et PEA

www.lesconstructeursdubois.fr



Contacts



Les Constructeurs du Bois

François DUCHAINE – Fondateur PDG

f.duchaine@lesconstructeursdubois.fr



Atout Capital

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

Rodolphe.ossola@atoutcapital.com

06 03 40 58 37



CapValue

Communication corporate et financière

Dina MORIN

dmorin@capvalue.fr

06 16 93 54 86